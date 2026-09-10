Italia-Svezia oggi, Europei volley 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi giovedì 10 settembre (ore 21.05) si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli: incontro all’aperto in una cornice davvero fantastica, per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

I Campioni del Mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un’avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Gli azzurri sono reduci dall’eliminazione ai quarti di finale della Nations League e in questa kermesse sognano di ripetere la cavalcata delle ultime due edizioni, culminate con il trionfo nel 2021 e il secondo posto nel 2023.

Il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento sul palleggiatore Simone Giannelli, che giocherà in diagonale con l’opposto Yuri Romanò. Dubbi sullo schiacciatore Alessandro Michieletto, che non disputa un incontro ufficiale da gennaio. I martelli di riferimento dovrebbero essere Mattia Bottolo e Daniele Lavia, al centro sono disponibili Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti e Pardo Mati, mentre il libero titolare è Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SVEZIA EUROPEI VOLLEY OGGI

Giovedì 10 settembre

Ore 21.05 Italia vs Svezia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.