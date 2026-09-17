Italia-Slovenia oggi in tv, Europei volley 2026: orario, canale, streaming

La prima fase degli Europei si chiude con l’esame più probante per l’Italia. Giovedì 17 settembre al PalaPanini gli azzurri affrontano la Slovenia con il primo posto della Pool A in palio, in una sfida che servirà anche a misurare il livello raggiunto dalla squadra di Ferdinando De Giorgi prima degli ottavi. Di fronte ci sarà la terza classificata dell’ultima VNL, avversaria decisamente più attrezzata rispetto a quelle affrontate nella prima parte del girone. L’Italia ha mostrato finora soprattutto una notevole efficacia in attacco: 61% contro la Svezia, 59% con la Grecia e addirittura 70% contro la Slovacchia. Simone Giannelli ha potuto distribuire il gioco su tutta la rete, trovando continuità da Yuri Romanò e Daniele Lavia e risposte importanti anche dalle seconde linee. Mattia Bottolo, dopo la serata complicata con la Grecia, ha reagito con 16 punti e il 67% offensivo contro gli slovacchi.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SLOVENIA DI VOLLEY DALLE 21.05

La profondità della rosa rappresenta una delle indicazioni migliori della prima fase. Giovanni Sanguinetti aveva chiuso l’esordio con nove attacchi vincenti su dieci, mentre Pardo Mati è esploso contro la Slovacchia con 22 punti, 15 su 17 in attacco e sei muri. Luca Porro ha avuto spazio in banda e Gabriele Laurenzano è stato utilizzato da titolare come libero. De Giorgi ha quindi potuto modificare uomini ed equilibri senza abbassare sensibilmente il rendimento. Rimane aperta soprattutto la questione Alessandro Michieletto. Assente durante la VNL, lo schiacciatore è stato inserito con estrema cautela: qualche passaggio contro la Svezia, nessun utilizzo con la Grecia e due punti contro la Slovacchia. Recuperarlo stabilmente significherebbe aggiungere alla squadra una soluzione fondamentale sia in attacco sia negli equilibri complessivi del sestetto.

Ci sono però margini di miglioramento. Il servizio ha prodotto 55 errori nelle prime tre gare, conseguenza anche della scelta di forzare sistematicamente dai nove metri. Più discontinuo il rendimento in ricezione, passato dal 63% positivo contro la Svezia al 43% con la Grecia e al 47% contro la Slovacchia. Contro una Slovenia più capace di esercitare pressione, la tenuta della seconda linea e la qualità del cambio palla diventeranno inevitabilmente più importanti. Anche sul piano mentale sarà una partita diversa. Italia-Slovenia è ormai uno dei confronti ricorrenti del grande volley europeo e gli azzurri hanno vinto otto degli ultimi nove incroci tra Europei, Mondiali e VNL, compreso il 3-1 di Lubiana dello scorso 28 giugno. Agli Europei il bilancio è di due successi italiani e uno sloveno: la Slovenia vinse 3-1 la semifinale del 2015, mentre nel 2021 l’Italia si impose 3-0 nel girone e soprattutto 3-2 nella finale per l’oro.

La squadra di Fabio Soli arriva all’appuntamento forte del terzo posto conquistato nella VNL 2026, dopo dieci vittorie nella fase preliminare e il 3-1 sul Giappone nella finale per il bronzo. Agli Europei il rendimento è stato meno continuo: vittorie per 3-0 su Slovacchia e Svezia e sorprendente sconfitta per 3-1 contro la Grecia, prima dell’impegno con la Cechia. In regia il riferimento è Uroš Planinšič, reduce dalla Rana Verona e destinato all’ACH Volley Lubiana, con Nejc Najdič come alternativa. Il principale terminale offensivo è invece Nik Mujanović, 21enne opposto di 206 centimetri che dopo l’esperienza al Tours giocherà nel Modena Volley. Ha già militato a Monza e ha iniziato il torneo con 14 punti alla Slovacchia, 17 alla Svezia e 20 alla Grecia.

In posto quattro spicca Rok Možič, confermato a Verona fino al 2029, affiancato dall’esperienza del capitano Tine Urnaut, reduce dai JTekt Stings e pronto a tornare all’ACH Lubiana dopo una carriera che lo ha visto a lungo protagonista anche in Italia. Le alternative sono Luka Marovt, Rok Bračko e Klemen Šen, quest’ultimo destinato a Reggio Calabria. Grande esperienza anche al centro. Alen Pajenk, confermato all’ACH Lubiana, ha giocato in Italia con Macerata e Verona; Jan Kozamernik, ancora ai Tokyo Great Bears, ha vestito le maglie di Milano e Trento. Completano il reparto Sašo Štalekar e Janž Janez Kržič, entrambi legati all’Arcada Galați per la prossima stagione. I liberi sono Jani Kovačič, altra vecchia conoscenza della SuperLega per l’esperienza a Ravenna, e il più giovane Grega Okroglič.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaPanini di Modena alle 21.05. E’ prevista la diretta Tv gratis su Rai Due e a pagamento su Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma Sky e Dazn 1, canale 214 della piattaforma Sky,, la diretta streaming gratis su RaiPlay e su DAZN, Sky Go, Now Tv, tutti a pagamento. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Slovenia di volley maschile.

CALENDARIO EUROPEI MASCHILI

Giovedì 17 settembre

Ore 21.05 Italia vs Slovenia- Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA ITALIA-CECHIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: gratis su Rai2 e a pagamento su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky), Dazn 1 (canale 214 della Piattaforma Sky)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV

Diretta testuale: OA Sport.