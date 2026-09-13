Italia-Slovacchia oggi, Europei volley 2026: orario, tv, programma, streaming

Il PalaPanini diventa il centro della corsa azzurra agli Europei 2026. Domenica 13 settembre alle 21.05 l’Italia affronta la Slovacchia nella terza partita del girone, proseguendo il tour de force iniziato a Napoli contro la Svezia e continuato sabato con la Grecia. Per la squadra di Ferdinando De Giorgi un confronto sulla carta favorevole, ma da gestire senza dispersioni di energie in una fase caratterizzata da impegni molto ravvicinati.

Il debutto contro la Svezia ha consegnato un 3-0 con parziali di 25-22, 25-21, 25-17, maturato nonostante le difficoltà provocate dalla pioggia e dal campo all’aperto di Piazza del Plebiscito. Una volta trovato ritmo, l’Italia ha fatto emergere la propria superiorità, chiudendo con il 61% in attacco, sei ace e sei muri. Yuri Romanò è stato il miglior realizzatore con 13 punti, Giovanni Sanguinetti ne ha firmati 12 con nove attacchi vincenti su dieci e Daniele Lavia 11. De Giorgi ha inoltre potuto riportare gradualmente in campo Alessandro Michieletto, rimasto fuori dalla VNL.

L’Italia affronta la manifestazione da campione del mondo in carica e vicecampione europeo. Nel 2026 ha chiuso al quarto posto la fase preliminare della VNL con otto vittorie e 26 punti, prima dell’eliminazione nei quarti contro gli Stati Uniti. Anche la storia del confronto è nettamente azzurra: tre Italia-Slovacchia agli Europei e tre successi, 3-1 nel 1997 e 3-0 sia nel 2003 sia nel 2017. Nell’ultimo precedente Filippo Lanza realizzò 15 punti e Luca Vettori 13. Curiosamente Michal Masny, oggi tecnico slovacco, faceva parte della Nazionale che affrontò l’Italia nell’Europeo 2003. L’unico successo slovacco in tempi recenti risale invece ai Giochi Europei di Baku 2015, quando arrivò un 3-1 nella fase a gironi.

La Slovacchia arriva da un 14° posto nella European League 2026 e ha iniziato il torneo perdendo 3-0 contro la Slovenia. Il 31-29 del primo set ha però mostrato la capacità della squadra di Masny di restare agganciata ad avversari di livello superiore, prima dei più netti 25-15 e 25-18 delle due frazioni successive.

In cabina di regia il titolare è Peter Barták, reduce dal Mirad PU Prešov, con Filip Palgut come alternativa. Nel ruolo di opposto Masny dispone di Patrik Matejčík, Erik Gulák e Patrik Lamanec: Matejčík ha giocato nell’ultima stagione al VaLePa Sastamala e ha già avuto un’esperienza a Verona, mentre Lamanec, reduce dal BBTS Bielsko-Biała, giocherà nella prossima stagione alla Tonno Callipo Vibo Valentia.

Il principale riferimento offensivo in banda è Július Firkaľ, nell’ultima stagione al Barkom-Kazhany Lviv e prossimo giocatore della Gruppo Consoli Sferc Brescia. Contro la Slovenia è stato il miglior marcatore slovacco con 12 punti e il 50% in attacco. Al suo fianco il capitano Jakub Ihnát, reduce dal VK Lvi Praha e destinato al Jihostroj České Budějovice. Le alternative sono Martin Rendla e Filip Makónyi, entrambi provenienti dallo Spartak Myjava.

Al centro spazio soprattutto a Daniel Šellong e Andrej Billich, entrambi reduci dallo Slovan Bratislava: il primo giocherà allo SK Zadruga Aich/Dob, il secondo al Jihostroj České Budějovice. Completa il reparto il 207 centimetri Branislav Hanúsek, nell’ultima stagione al Beroe 2016 Stara Zagora. I liberi sono Bartolomej Jakubík e Samuel Paňko, con il primo utilizzato da titolare contro la Slovenia. Firkaľ e Ihnát rappresentano dunque i principali riferimenti offensivi di una Slovacchia che parte sfavorita, mentre l’Italia dovrà imporre subito ritmo e qualità per evitare di complicare una partita importante nella costruzione della classifica del girone.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaPanini di Modena alle 21.05. E’ prevista la diretta Tv gratis su Rai Due e a pagamento su Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma Sky,a pagamento, la diretta streaming gratis su RaiPlay e su DAZN, Sky Go, Now Tv, tutti a pagamento. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Slovacchia di volley maschile.

CALENDARIO EUROPEI MASCHILI

Domenica 13 settembre

Ore 21.05 Italia vs Slovacchia – diretta Tv su Rai Due

PROGRAMMA ITALIA-SLOVACCHIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: gratis su Rai Due e a pagamento su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Rai Play gratis, DAZN, Rai Play, Sky Go, NOW tutti a pagamento

Diretta testuale: OA Sport.