Italia in testa agli Europei di volley: la nuova classifica del girone. Guadagnato un punto sulla Cechia

L’Italia ha vinto con il massimo scarto le prime due partite disputate agli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri hanno esordito contro la Svezia nella cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, riuscendo ad avere la meglio in un confronto interrotto a causa della pioggia e di non semplice lettura. A seguire i Campioni del Mondo hanno sudato nei primi due set con la Grecia di fronte al pubblico del PalaPanini di Modena, riuscendo comunque a spuntarla in 98 minuti di intenso testa a testa.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi non hanno incantato, ma ci sarà tempo e modo di alzare il livello di gioco e ingranare nel corso di questa rassegna continentale, che ci terrà compagnia nelle prossime due settimane e che metterà in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Simone Giannelli e compagni si trovano al comando della classifica della Pool A con due vittorie (6 punti) e hanno guadagnato una lunghezza di vantaggio sulla Cechia, che ha avuto la meglio sulla Svezia soltanto al tie-break.

La Slovenia insegue con una vittoria (3 punti), ma ha disputato una partita in meno rispetto alle due formazioni che la precedono. L’Italia torneranno in campo domenica 13 settembre per fronteggiare la Slovacchia, poi martedì l’impegnativa sfida con la Cechia e giovedì il big match contro la Slovenia.

L’ordine di priorità in classifica è il seguente: numero di vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti. Le prime quattro classificate si qualificheranno agli ottavi di finale e si dovranno trasferire a Torino per disputare la prima parte della fase a eliminazione diretta. Di seguito la classifica generale della Pool A agli Europei 2026 di volley maschile.

CLASSIFICA POOL A EUROPEI VOLLEY

1. Italia 2 vittorie (6 punti), 9-0 il conto set, 1,229 il quoziente punti

2. Cechia 2 vittorie (5 punti), 6-3 il conto set, 1,046 il quoziente punti

3. Slovenia 1 vittoria (3 punti), 3-0 il conto set, 1,306 il quoziente punti *

4. Svezia 0 vittorie (1 punto), 2-6 il conto set, 0,933 il quoziente punti

5. Grecia 0 vittorie (0 punti), 1-6 il conto set, 0,855 il quoziente punti

6. Slovacchia 0 vittorie (0 punti), 0-3 il conto set, 0,765 il quoziente punti *

*= 1 partita in meno