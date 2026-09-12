Italia-Grecia oggi, Europei volley 2026: orario, tv, programma, streaming

Modena diventa la nuova casa dell’Italia agli Europei 2026. Archiviato il debutto contro la Svezia nella cornice all’aperto di Piazza del Plebiscito a Napoli, la Nazionale di Ferdinando De Giorgi si trasferisce al PalaPanini, dove sabato 12 settembre affronterà la Grecia nel secondo incontro della fase a gironi. Gli azzurri partono con i favori del pronostico, ma l’avversaria porta con sé un motivo in più per tenere alta l’attenzione: è stata proprio la formazione ellenica a infliggere all’Italia una delle sconfitte più recenti.

Il riferimento è alla semifinale dei Giochi del Mediterraneo disputata il 29 agosto a Taranto. Il confronto va naturalmente contestualizzato, perché in quell’occasione l’Italia era rappresentata dalla Nazionale guidata da Vincenzo Fanizza e non dalla formazione maggiore di De Giorgi, mentre la Grecia schierava un gruppo molto vicino a quello presente agli Europei. Al PalaMazzola gli ellenici si imposero 3-2 con i parziali di 23-25, 25-23, 31-29, 25-27, 15-8, al termine di una partita estremamente combattuta. Gli azzurri passarono avanti, subirono la rimonta greca dopo un terzo set interminabile, riuscirono a trascinare la sfida al tie-break ma cedettero nettamente nel quinto parziale. L’Italia conquistò successivamente il bronzo superando 3-2 la Turchia.

La storia continentale racconta però tutt’altro rapporto di forza. Italia e Grecia si sono incrociate quattro volte agli Europei e gli azzurri non hanno mai perso, lasciando agli avversari appena un set. Il primo confronto risale al 1971 a Torino e terminò 3-0, risultato replicato nel 1985 e nel 1997. Più combattuta l’ultima sfida, nel 2019, quando l’Italia si impose 3-1 con Osmany Juantorena autore di 21 punti, mentre Nikos Zoupani fu il miglior realizzatore ellenico con 15. Il predominio italiano diventa ancora più evidente allargando lo sguardo agli anni Novanta. Dal 1994 al 1998 le due Nazionali si affrontarono quindici volte tra Mondiali, Europei e World League: quindici vittorie dell’Italia e un solo set complessivamente perso. Una parte importante di quella storia appartiene proprio a De Giorgi, allora in campo con la generazione capace di conquistare i Mondiali del 1994 e del 1998. Anche ai Giochi del Mediterraneo del 2018 arrivò un 3-0 azzurro. La battuta d’arresto di Taranto ha quindi spezzato una lunghissima serie favorevole, seppure in un confronto disputato da un’Italia completamente diversa da quella impegnata a Modena.

La squadra allenata da Konstantinos Christofidelis si presenta comunque con diversi giocatori abituati ai campionati internazionali. La regia è affidata principalmente al trentunenne Stavros Kasampalis, confermato al Panathinaikos, affiancato da Markos Galiotos, trentenne destinato alla Dinamo Bucarest. Sulla diagonale gli ellenici possono contare soprattutto su Dimitrios Mouchlias, opposto venticinquenne del Kuzbass Kemerovo, oltre al ventitreenne Angelos Markou, in forza all’AO Kalamata 80.

Il principale riferimento in posto quattro è Athanasios Protopsaltis, 32 anni e una lunga esperienza internazionale, che continuerà a giocare con il Panathinaikos. Accanto a lui ci sono Spyridon Chandrinos, 25 anni del Mladost Zagabria, e Alexandros Raptis, 26 anni, atteso dall’esperienza con l’Olympiacos dopo l’ultima stagione trascorsa in Francia. Particolare attenzione anche al diciottenne Stavros Konstantinos Mouchlias, uno dei più giovani della rosa, che nella nuova stagione approderà in Italia alla Rinascita Lagonegro.

Esperienza anche al centro, dove Theodoros Voulkidis, trentenne del Panathinaikos, rappresenta uno dei punti di riferimento. Con lui ci sono Lampros Pitakoudis, 24 anni e prossimo giocatore dell’Olympiacos dopo l’esperienza con il Volley Haasrode Leuven, Dimitrios Theodosis, 23 anni dell’AONS Milon, ed Evangelos Vaiopoulos, 29 anni dell’Olympiacos. La seconda linea è affidata a Dimitrios Tziavras, 27 anni e da diverse stagioni all’Olympiacos, e al ventitreenne Aristeidis Chandrinos, confermato al Panathinaikos.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaPanini di Modena alle 21.05. E’ prevista la diretta Tv gratis su Rai Due e a pagamento su Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma Sky,a pagamento, la diretta streaming gratis su RaiPlay e su DAZN, Sky Go, Now Tv, tutti a pagamento. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Grecia di volley maschile.

CALENDARIO EUROPEI MASCHILI

Sabato 12 settembre

Ore 21.05 Italia vs Grecia – diretta Tv su Rai Due

PROGRAMMA ITALIA-GRECIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: gratis su Rai Due e a pagamento su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Rai Play gratis, DAZN, Rai Play, Sky Go, NOW tutti a pagamento

Diretta testuale: OA Sport.