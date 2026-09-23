Italia-Finlandia oggi, Europei volley 2026: orario, tv, programma, streaming

L’Italia si presenta al primo vero bivio degli Europei 2026 con molte certezze in più rispetto all’inizio del torneo, ma anche con la consapevolezza che da questo momento ogni errore può costare l’eliminazione. Mercoledì 23 settembre, alle 21.05, il PalaVela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia: una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due Nazionali. La squadra di Ferdinando De Giorgi è ancora imbattuta. Ha chiuso la fase a gironi con cinque successi, lasciando per strada quattro set, e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. Proprio la partita di Torino ha fornito indicazioni incoraggianti: dopo una prima frazione più equilibrata, l’Italia ha progressivamente soffocato gli avversari con muro e attacco, chiudendo con il 63% offensivo e addirittura 15 muri.

Il dato racconta anche quale potrebbe essere una delle chiavi contro la Finlandia. Gli azzurri stanno trovando sempre maggiore efficacia al centro, dove Pardo Mati è diventato una delle rivelazioni del torneo. Dopo i 22 punti contro la Slovacchia, il centrale ha dominato a muro contro la Danimarca, firmandone sei e aggiungendo cinque attacchi vincenti su sei. Giovanni Sanguinetti ha risposto con 11 punti, il 70% offensivo e tre muri. Per Simone Giannelli poter sfruttare con continuità il gioco veloce significa anche alleggerire il compito degli attaccanti di palla alta.

Ed è proprio qui che l’Italia ha costruito un’altra delle proprie certezze. Yuri Romanò sta garantendo continuità in posto due, Mattia Bottolo ha vissuto una delle sue migliori serate contro la Cechia con 22 punti e il 72% in attacco, mentre Daniele Lavia sembra aver ritrovato progressivamente ritmo e sicurezza. Contro la Danimarca ha trasformato sei dei sette palloni attaccati, confermando quanto possa diventare importante nella fase decisiva della manifestazione. Resta poi la variabile Alessandro Michieletto. De Giorgi lo ha inserito gradualmente dopo averlo gestito durante la prima parte dell’Europeo. Nell’ottavo è entrato nel secondo set ed è partito titolare nel terzo, mettendo a terra cinque palloni su nove. Avere Michieletto sempre più vicino alla piena disponibilità allargherebbe ulteriormente le possibilità dell’Italia, soprattutto in una partita nella quale battuta, muro e capacità di uscire dalle situazioni di palla alta potrebbero assumere un peso determinante.

La Finlandia, però, ha già dimostrato di non avere paura delle battaglie. Seconda nel proprio girone con quattro vittorie, ha battuto 3-0 Serbia e Danimarca e ha superato al tie-break Belgio e Paesi Bassi. L’unico ko è arrivato ancora al quinto set contro l’Estonia. Negli ottavi la squadra di Olli Kunnari ha poi eliminato 3-2 la Grecia. Cinque delle ultime sei partite disputate dai finlandesi sono quindi terminate con una vittoria e tre di queste sono state conquistate al tie-break: un’indicazione significativa sulla loro capacità di convivere con pressione e cambi di inerzia. Per questo l’Italia dovrà cercare di togliere immediatamente ossigeno agli avversari. Il servizio sarà uno snodo fondamentale, perché consentire a Fedor Ivanov di giocare stabilmente con ricezione positiva permetterebbe alla Finlandia di distribuire maggiormente il gioco. I principali riferimenti restano l’opposto Joonas Jokela e i fratelli Luka e Nooa Marttila, protagonisti anche contro la Grecia.

Jokela ha chiuso l’ottavo con 20 punti, mentre entrambi i Marttila ne hanno realizzati 21. Luka ha attaccato con il 51%, Nooa ha aggiunto tre ace e ha sostenuto un carico importante anche in ricezione. L’obiettivo dell’Italia sarà quindi separare la palla dalla rete, rendere prevedibile la distribuzione finlandese e permettere al proprio muro di lavorare sulla palla alta. È un terreno sul quale Mati, Sanguinetti e gli attaccanti azzurri possono fare la differenza. In regia Kunnari si affida prevalentemente a Fedor Ivanov, reduce dall’esperienza con il Berlin Recycling Volleys, con Santeri Välimaa come alternativa. In posto due Jokela è ormai la prima scelta davanti a Veikka Lindqvist, giocatore che conosce bene la Superlega dopo l’esperienza con l’Allianz Milano e che nella prossima stagione giocherà allo Chaumont.

Luka e Nooa Marttila rappresentano invece il cuore del reparto degli schiacciatori. Il primo arriva dal Fenerbahçe e proseguirà la propria carriera in Turchia al Gebze Belediyesi, mentre il secondo ha giocato nell’Arago de Sète e resterà nella formazione francese. Alle loro spalle Kunnari dispone di Niko Suihkonen, reduce dal Tours, e del capitano Antti Ronkainen, che dopo il Plessis-Robinson passerà al Greenyard Maaseik.

Al centro le prime scelte contro la Grecia sono state Miika Haapaniemi e Severi Savonsalmi. Haapaniemi, nell’ultima stagione al Knack Roeselare, giocherà al Foinikas Syros, mentre Savonsalmi porta centimetri ed esperienza internazionale. Completano il reparto Petteri Tyynismaa e Alexej Zhbankov. Il libero titolare è Voitto Köykkä, confermato al Trefl Gdańsk, con Niklas Breilin come alternativa. L’aspetto mentale potrebbe pesare quanto quello tecnico. L’Italia avrà sulle spalle l’obbligo di confermare il pronostico, mentre la Finlandia potrà giocare con molto meno da perdere. La squadra di Kunnari ha già dimostrato di saper restare aggrappata alle partite anche quando il punteggio gira dalla parte degli avversari. Gli azzurri dovranno evitare di concederle proprio questa possibilità. Il 3-0 contro la Danimarca ha mostrato un’Italia capace di aumentare progressivamente intensità e qualità. Contro la Finlandia servirà probabilmente qualcosa in più: continuità al servizio, pazienza nelle fasi meno brillanti e lucidità quando la pressione inevitabilmente salirà. A Torino non si tratta più di costruire la condizione o sperimentare soluzioni. In palio c’è la semifinale europea.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaVela di Torino alle 21.05. E’ prevista la diretta Tv gratis su Rai Due e a pagamento su Sky Uno, canale 201 della piattaforma Sky, Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma Sky e Dazn 1, canale 214 della piattaforma Sky, la diretta streaming gratis su RaiPlay e su DAZN, Sky Go, Now Tv, tutti a pagamento. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Finlandia di volley maschile.

CALENDARIO EUROPEI MASCHILI

Mercoledì 23 settembre

Ore 21.05 Italia vs Finlandia- Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA ITALIA-FINLANDIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: gratis su Rai2 e a pagamento su Sky Sport Uno e Arena (canale 201 e 204 della piattaforma Sky), Dazn 1 (canale 214 della Piattaforma Sky)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta testuale: OA Sport.