Italia-Finlandia, ai quarti degli Europei dopo 13 anni. E lo storico exploit con Mauro Berruto CT dei Veljekset…

L’Italia affronterà la Finlandia nei quarti di finale degli Europei 2026 di volley maschile, in programma mercoledì 23 settembre (ore 21.05) alla Inalpi Arena di Torino. I Campioni del Mondo si presenteranno all’appuntamento da imbattuti, dopo aver infilato cinque vittorie consecutive nella fase a gironi e aver liquidato la Danimarca agli ottavi di finale, mentre i nordici hanno perso contro l’Estonia nella Pool C di Tampere e sono reduci dalla maratona chiusa al tie-break contro la Grecia.

La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attenta alla verve di un’avversaria molto compatta e coesa, che ha dimostrato di poter giocare una buona pallavolo e che può fare affidamento su due buoni schiacciatori come i fratelli Marttila. In palio la qualificazione alla semifinale della rassegna continentale, da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra la Francia e la Romania, mentre dall’altra parte del tabellone sono previste Polonia-Germania e Belgio-Slovenia.

Italia e Finlandia si sono affrontate trentanove volte nella storia, con 34 successi per gli azzurri. Bisogna risalire al 2019 per riscontrare gli ultimi testa a testa (3-1 e 3-0 in amichevole), l’ultimo incrocio ai Mondiali risale al 2018 (3-0) mentre i precedenti agli Europei sono ben sei negli ultimi diciannove anni e sono stati tutti vinti: 3-2 nel 2007, 3-0 nel 2009, 3-0 e 3-1 nel 2011, 3-1 nel 2013 e 3-0 nel 2015.

La Finlandia tornerà a giocare i quarti di finale in campo continentale dopo tredici anni, l’ultima volta vennero sconfitti dagli azzurri in quel di Aarhus e poi la nostra Nazionale si spinse fino all’atto conclusivo, perdendo contro la Russia per 3-1. Quello del 2015 fu invece un ottavo di finale, poi l’Italia perse la semifinale contro la Slovenia e conquistò la medaglia di bronzo.

Gli appassionati ricorderanno sicuramente la sfida del 2007, quando la Finlandia era guidata da Mauro Berruto, che successivamente divenne CT degli azzurri (con tanto di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012): l’Italia si impose per 3-2 nella prima fase a gironi, ma poi chiuse alle spalle della Russia e della Finlandia nel secondo raggruppamento e venne dunque eliminata. In quell’occasione la Finlandia si qualificò alla semifinale, che perse al tie-break contro la Spagna. Fu il punto più alto della scuola nordica, che poi venne sconfitta dalla Serbia per 3-1 nella finale per il bronzo.