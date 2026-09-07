Italia-Cina oggi, Mondiali basket femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Sarà l’ultima sfida del girone D, quella di stasera tra Italia e Cina ai Mondiali di basket femminile 2026. La squadra azzurra va ad affrontare uno dei team più fisici dell’intera rassegna, se non altro per la presenza di Han Xu e di Zhang Ziyu, le due torri che però raramente giocano assieme per necessità di vario genere.

La squadra di coach Andrea Capobianco, che ha già mostrato tanto di buono sia contro la Cechia che poi anche con gli USA, è ora chiamata a giocarsi le proprie carte contro una selezione già affrontata per due volte in amichevole, a Trento, e per due volte battuta anche se i roster dell’una e dell’altra non erano completi. Filosofie totalmente opposte: da una parte, come detto, il potere delle lunghe, dall’altra un grande supporto da parte delle esterne. E da Cecilia Zandalasini, che i numeri per essere stella in questi Mondiali continua ad averli tutti.

Il match tra Italia e Cina dei Mondiali di basket femminile si giocherà questa sera alle ore 20:45 alla Max Schmeling Halle. Sarà possibile vederla in diretta tv in chiaro su Rai2, oltre che sui canali di Sky Sport (attualmente solo Sky Sport Basket, canale 205); diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-CINA MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026

Lunedì 7 settembre

Ore 20:45 Italia-Cina – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA ITALIA-CINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport