Italia-Cechia oggi, Mondiali basket femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

L’attesa è finalmente terminata. Dopo 32 anni, la nazionale italiana di basket femminile tornerà oggi a giocare una partita in un Mondiale. Le azzurre guidate da coach Capobianco sfideranno a Berlino la Cechia; un match subito importante per le sorti del Girone D, che l’Italia condivide con due potenze come USA e Cina. Servirà quindi mettere da parte la tensione e tornare nel migliore dei modi in un contesto iridato che il nostro Paese merita.

Sarà quindi una sfida europea di prestigio, con entrambe le nazionali vogliose di far bene prima degli altri due proibitivi confronti. L’Italia si presenta in terra teutonica con un roaster molto competitivo e ambizioso, forte del bronzo europeo di Atene 2025. La punta di diamante è ovviamente Cecilia Zandalisini, autrice di una grande stagione in America terminata poco fa. A lei si aggiungono la capitana Olbis Andrè, Costanza Verona e la giovane Matilde Villa che tanto vuole dimostrare.

Non ci resta che aspettare questa sera le ore 20.15 quando si alzerà la palla a due tra Italia e Cechia alla Max-Schmeling-Halle. La diretta tv sarà disponibile in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport Basket (205). Lo streaming sarà invece affidato a Rai Play, Sky Go, NOW Tv. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale per non perdere neanche un canestro.

PROGRAMMA MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026

Venerdì 4 settembre

Ore 20.15 Italia-Cechia Girone D – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Basket (205)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING ITALIA-CECHIA MONDIALI BASKET

Diretta tv: in chiaro su Rai2 e per gli abbonati su Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport