Italia-Cechia oggi, Europei volley 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi martedì 15 settembre (ore 21.05) si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del PalaPanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi: dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra Nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.

I Campioni del Mondo se la dovranno vedere contro una compagine capace di chiudere l’ultima rassegna iridata al quarto posto e data in grandissima crescita, dunque i padroni di casa dovranno offrire una prestazione di notevole spessore se vorranno infilare il quarto sigillo di fila e lanciarsi verso lo scontro diretto con la Slovenia, che metterà verosimilmente in palio il primo posto nel raggruppamento in vista degli ottavi di finale.

Il CT Fefé De Giorgi farà affidamento sul palleggiatore Simone Giannelli, che giocherà in diagonale con l’opposto Yuri Romanò. Lo schiacciatore Alessandro Michieletto potrebbe trovare spazio nel corso dell’incontro, ma i martelli di riferimento dovrebbero essere Mattia Bottolo e Daniele Lavia, al centro sono disponibili Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti e Pardo Mati, mentre il libero titolare è Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-CECHIA EUROPEI VOLLEY OGGI

Martedì 15 settembre

Ore 21.05 Italia vs Cechia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-CECHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.