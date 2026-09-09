Italia-Australia oggi, Mondiali basket femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Italia contro Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va invece fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l’Australia che ha in Sandy Brondello la guida tecnica.

Per la nostra nazionale un confronto ancora una volta di proporzioni enormi: ha affrontato la numero 1, la numero 4 e ora la numero 3 del ranking FIBA, un percorso che capita all’inferno cestistico. O a Berlino. Eppure questa non è l’Australia più forte vista: alcuni infortuni e una squadra che finora mai ha del tutto convinto sono lì, a lasciare margini a un’Italia che però ha bisogno di ritrovare la sua versione più brillante per la sua notte più importante.

Il match tra Italia e Australia dei Mondiali di basket femminile si giocherà questa sera alle ore 20:45 alla Berlin Arena. Sarà possibile vederla in diretta tv in chiaro su Rai2, oltre che sui canali di Sky Sport (attualmente solo Sky Sport Basket, canale 205); diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-AUSTRALIA MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026

Mercoledì 9 settembre

Ore 20:45 Italia-Australia – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA ITALIA-AUSTRALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport