Il tabellone dell’Italia agli Europei di volley: possibile replay ai quarti, quando gli incroci con Polonia e Francia?

Si è delineato il tabellone dell’Italia agli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri hanno conquistato il primo posto nella Pool A grazie alle cinque vittorie conquistate tra Piazza del Plebiscito a Napoli e il PalaPanini di Modena, assicurandosi l’ottavo di finale contro la quarta classificata del gruppo C: dall’altra parte della rete ci sarà la Danimarca, l’incrocio è previsto domenica 20 settembre (ore 21.05) alla Inalpi Arena di Torino, dove la nostra Nazionale si è trasferita per disputare la prima parte della fase a eliminazione diretta.

La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un’avversaria che gode di un paio di buone individualità e che nella fase a gironi ha battuto l’Olanda e l’Estonia con il massimo scarto, facendo tremare anche la Serbia (i nordici si sono involati sul 2-0, salvo poi subire la rimonta e perdere al tie-break). In caso di qualificazione ai quarti di finale, si tornerebbe in campo mercoledì 23 settembre, sempre nel capoluogo piemontese, per incrociare la vincente di Grecia-Finlandia.

Gli ellenici sono la grande rivelazione della prima settimana della competizione: hanno fatto sudare l’Italia, poi hanno sconfitto a sorpresa la Slovenia e si sono meritati addirittura il terzo posto regolando la Slovacchia in chiusura. I nordici hanno dettato legge nelle prime quattro partite contro Serbia, Olanda, Danimarca e Belgio, ma poi si sono fatti sorprendere all’ultima curva dalla già eliminata Estonia e dunque hanno chiuso al secondo posto il raggruppamento di Tampere alle spalle dei Red Dragons.

L’Italia potrebbe dunque dover fare i conti con la replica del confronto disputato nella fase a gironi nella giornata di sabato 12 settembre, quando faticarono a prendere il largo nei tre parziali contro la Grecia e vinsero in volata con qualche difficoltà in più previsto. In caso contrario ci sarebbe l’insidioso testa a testa con gli arcigni nordici, capaci di creare importanti grattacapi. I ragazzi del CT Fefè De Giorgi partirebbero in tutti i casi con i favori del pronostico e puntano alle qualificazione alle semifinali, previsti a Milano il 25 settembre.

Quale sarebbe l’avversaria in semifinale? Il pronostico preannuncia l’incrocio con la Francia: i Campioni Olimpici di Parigi 2024, guidati da coach Andrea Giani, sono attesi dal modesto Portogallo agli ottavi e poi dalla vincente del confronto tra la quotata Ucraina e l’inattesa Romania (capace di battere i transalpini nella fase a gironi)

La Polonia è invece nella parte bassa del tabellone e dunque il testa a testa con i detentori del trofeo si potrebbe consumare solo in finale. Wilfredo Leon e compagni riprenderanno il cammino contro la Lettonia, poi dovranno stare attenti al verosimile quarto di finale contro la Bulgaria dei fratelli Nikolov (favorita contro la Germania) e in semifinale dovrebbero vedersela contro chi avrà la meglio nello spicchio che prevede Belgio-Cechia e Slovenia-Serbia.

TABELLONE ITALIA EUROPEI VOLLEY

Ottavo di finale: vs Danimarca.

Quarto di finale: vs la vincente di Grecia-Finlandia.

Semifinale: verosimilmente contro la Francia o l’Ucraina, candidate ad affrontarsi tra loro nei quarti di finale (sono favorite nei rispettivi ottavi contro Portogallo e Romania).

Finale: verosimilmente la Polonia, favorita contro la Lettonia, la vincente di Bulgaria-Germania e chi avrà la meglio nello spicchio che prevede Belgio-Cechia e Slovenia-Serbia.