Il sorprendente Shipley irrompe al comando del Biltmore Championship a metà gara

I golfisti del PGA Tour continuano ad alimentare il fine settimana di gara a suon di putt ed ottime giocate. Terminato infatti il secondo round del Biltmore Championship (montepremi 5 milioni di dollari), nuovo evento del calendario che riporta il golf nella zona delle Blue Ridge Mountains a 80 anni di distanza dall’ultima apparizione. Dopo 36 buche irrompe al comando Neal Shipley. L’americano, numero 217 dell’Official Golf World Ranking, mette a segno un superbo round da -9 bogey free impreziosito dall’eagle al par 5 della buca 3.

Per Shipley score complessivo di -15 (127 colpi) ed una lunghezza di margine sul suo connazionale Ben Kohles, da solo in seconda posizione. Tra i primi due della leaderboard e gli inseguitori inizia ad esserci un buon gap. Terza piazza con -11 infatti per gli statunitensi Ricky Castillo e Max Greyserman. seguiti ad un colpo di distacco dall’ex leader Eric Cole. In sest piazza con il punteggio di -9 troviamo il quartetto composto dall’irlandese Seamus Power, dallo svedese Pontus Nyholm e dagli americani Jacob Bridgeman e Jackson Suber.

Sul percorso par 71 del The Clift at Walnut Cove di Asheville (North Carolina, Stati Uniti d’America) chiudono la top ten in decima posizione con lo score di -8 il cinese Zecheng Dou, il filippino Rico Hoey, l’inglese Marco Penge, ed infine gli statunitensi Chris Kirk, Steven Fisk, Ben James, J.T. Poston, Kevin Roy, Austin Smotherman e John VanDerLean. Classifica cortissima fatta eccezione per Shipley e Kohles, con il taglio che ha riguardato coloro che hanno chiuso i primi due round con lo score di -2.

Fine settimana importante in chiave futura per diversi partecipanti. Il vincitore del torneo staccherà infatti il pass per Players e PGA Championship 2027. Ultime chance infine per affinare la propria condizione in chiave Presidents Cup. L’evento a squadre, che contrappone team USA al resto del Mondo tranne l’Europa, inizierà nel prossimo fine settimana.