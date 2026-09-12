Griglia di partenza F1, GP Spagna 2026: Norris in pole, Antonelli ad un soffio. Leclerc e Russell in terza fila

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul neonato circuito di Madrid. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 13 settembre, che si snoderà sull’angusto Madring lungo la consueta distanza dei 300 chilometri, con curve di non semplice interpretazione, brusche frenate e accelerazioni improvvise.

Lando Norris ha conquistato la pole position del GP di Spagna, sorprendendo tutti in coda a una sessione in cui non era mai stato protagonista. Il Campione del Mondo in carica ha piazzato la grande zampata la volante della McLaren e si è meritato la partenza al palo con il tempo di 1:31.824, riuscendo a beffare per appena undici millesimi il nostro Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale, reduce dalla mirabolante impresa di Monza, scatterà dalla seconda piazzola alle spalle della vettura color papaya.

Il pilota bolognese si è lasciato alle spalle un pimpante Max Verstappen (terzo con la Red Bull a 0.140) e le due Ferrari, a cui è mancato qualcosa nel momento decisivo. Dopo la prima tornata di time attack, Lewis Hamilton aveva messo il naso davanti all’intera concorrenza, ma poi nel giro più caldo gli è mancato qualcosa e si è dovuto accontentare della quarta piazzola, con appena sei millesimi di margine nei confronti del compagno di squadra Charles Leclerc.

Il monegasco aprirà la terza fila davanti alla Mercedes di George Russell, secondo nella classifica piloti e oggi soltanto sesto a 0.325, a oltre tre decimi dal compagno di scuderia. Settima posizione per l’altra McLaren di Oscar Piastri, a precedere la Red Bull di Liam Lawson, la Alpine di Franco Colapinto e la Racing Bulls di Arvid Lindblad. Di seguito la griglia di partenza del GP di Spagna 2026 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP SPAGNA F1 2026

1. Lando Norris (McLaren)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. George Russell (Mercedes)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Liam Lawson (Red Bull)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

16. Alexander Albon (Williams)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Carlos Sainz (Williams)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Sergio Perez (Cadillac)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Oliver Bearman (Haas)

22. Lance Stroll (Aston Martin)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP SPAGNA F1 2026

Q3

1 Lando Norris McLaren 1:31.824 6

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.011 7

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.140 5

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.189 4

5 Charles Leclerc Ferrari +0.195 4

6 George Russell Mercedes +0.325 7

7 Oscar Piastri McLaren +0.470 5

8 Liam Lawson Red Bull Racing +0.492 6

9 Franco Colapinto Alpine +1.079 6

10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.217 6

Q2

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:32.431 3

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.160 5

3 Lewis Hamilton Ferrari +0.279 2

4 Charles Leclerc Ferrari +0.324 2

5 Liam Lawson Red Bull Racing +0.349 4

6 George Russell Mercedes +0.419 5

7 Lando Norris McLaren +0.442 4

8 Franco Colapinto Alpine +0.607 4

9 Oscar Piastri McLaren +0.773 3

10 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.773 4

11 Nico Hulkenberg Audi +0.792 5

12 Gabriel Bortoleto Audi +0.957 4

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.236 4

14 Pierre Gasly Alpine +1.322 4

15 Yuki Tsunoda Racing Bulls +1.653 4

16 Alexander Albon Williams +3.101 5

Q1

1 George Russell Mercedes 1:33.211 3

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.056 3

3 Liam Lawson Red Bull Racing +0.099 2

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.170 1

5 Lando Norris McLaren +0.258 2

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.320 1

7 Charles Leclerc Ferrari +0.321 1

8 Oscar Piastri McLaren +0.618 1

9 Franco Colapinto Alpine +0.752 2

10 Gabriel Bortoleto Audi +0.775 2

11 Pierre Gasly Alpine +1.035 2

12 Yuki Tsunoda Racing Bulls +1.100 2

13 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.129 2

14 Nico Hulkenberg Audi +1.206 3

15 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.456 2

16 Alexander Albon Williams +2.096 3

17 Carlos Sainz Williams +2.101 3

18 Fernando Alonso Aston Martin +2.177 2

19 Sergio Perez Cadillac +2.702 3

20 Valtteri Bottas Cadillac +4.800 3

21 Oliver Bearman Haas F1 Team – – 0

22 Lance Stroll Aston Martin – – 1