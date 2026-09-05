Griglia di partenza F1, GP Italia 2026: risultati e classifica qualifiche

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP d’Italia 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sull’iconico circuito di Monza. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 6 settembre agosto, che si snoderà sul ribattezzato Tempio della Velocità sulla consueta distanza dei 300 chilometri, a suon di rettilinei da gas aperto e brusche frenate che caratterizzano l’impianto brianzolo.

Di seguito la griglia di partenza del GP d’Italia 2026 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1.

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP ITALIA F1 2026

Q3

Q2

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:21.882 4

2 Oscar Piastri McLaren +0.135 4

3 Lando Norris McLaren +0.185 4

4 Pierre Gasly Alpine +0.195 4

5 George Russell Mercedes +0.279 4

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.306 3

7 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.463 4

8 Franco Colapinto Alpine +0.518 4

9 Charles Leclerc Ferrari +0.627 4

10 Lewis Hamilton Ferrari +0.634 3

11 Gabriel Bortoleto Audi +0.635 4

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.874 5

13 Nico Hulkenberg Audi +0.897 4

14 Liam Lawson Red Bull Racing +0.939 4

15 Carlos Sainz Williams +1.571 5

16 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.572 5

Q1

1 Pierre Gasly Alpine 1:22.612 2

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.019 1

3 Lando Norris McLaren +0.047 2

4 Franco Colapinto Alpine +0.050 2

5 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.115 2

6 Kimi Antonelli Mercedes +0.146 2

7 George Russell Mercedes +0.167 2

8 Lewis Hamilton Ferrari +0.235 1

9 Charles Leclerc Ferrari +0.290 2

10 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.294 3

11 Oscar Piastri McLaren +0.312 2

12 Gabriel Bortoleto Audi +0.334 2

13 Liam Lawson Red Bull Racing +0.377 2

14 Nico Hulkenberg Audi +0.828 2

15 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.854 3

16 Carlos Sainz Williams +1.004 3

17 Yuki Tsunoda Racing Bulls +1.143 2

18 Alexander Albon Williams +1.744 2

19 Valtteri Bottas Cadillac +1.752 3

20 Sergio Perez Cadillac +1.983 3

21 Fernando Alonso Aston Martin +2.538 2

22 Lance Stroll Aston Martin +2.610 3

GRIGLIA DI PARTENZA GP ITALIA F1 2026

16. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

17. Valtteri Bottas (Cadillac)

18. Sergio Perez (Cadillac)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

21. Kimi Antonelli (Mercedes)

22. Alexander Albon (Williams)