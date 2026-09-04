Ginnastica artistica, sorteggiate le suddivisioni dei Mondiali: l’Italia pesca male con le Fate. Gli ordini di salita

Sono stati sorteggiate le suddivisioni e gli ordini di rotazione in vista delle qualificazione dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica, che si disputeranno a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. Il turno preliminare servirà a definire le otto squadre ammesse alla finale del team event (dove verranno messi in palio tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028), i ventiquattro atleti che si contenderanno il titolo nel concorso generale individuale e gli otto meritevoli di disputare gli atti conclusivi di specialità.

Si incomincerà sabato 17 ottobre con la prima parte delle qualificazioni maschili, che proseguiranno e si concluderanno domenica 18 ottobre. Una volta terminata la sessione riservata agli uomini, si ripartirà nel pomeriggio di domenica con la parte inziale del turno preliminare, che andrà poi avanti lunedì 19 ottobre. Estrazione di non semplice lettura per l’Italia, che ha pescato una soluzione abbastanza buona per i Moschettieri e un foglio di gara non ottimale per le Fate.

Gli uomini del DT Giuseppe Cocciaro saranno impegnati nella quinta di sei suddivisioni, alle ore 10.00 del 18 ottobre: partiranno al cavallo con maniglie e gireranno con Belgio, Cina, Spagna e due gruppi misti. Le ragazze del DT Enrico Casella gareggeranno nella terza di ben dieci suddivisioni, alle ore 19.40 del 18 ottobre: le azzurre partiranno alle parallele asimmetriche, saranno un po’ isolate (gireranno con il Messico e due gruppi misti), in chiusura della prima giornata e con poi tutto il lunedì da seguire per conoscere la propria sorte.

SORTEGGIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

FEMMINILE

SUDDIVISIONE 1, il 18 ottobre alle 16.00: Germania, Romania, Stati Uniti, Gruppo misto 7.

SUDDIVISIONE 2, il 18 ottobre alle 17.50: Australia, Belgio, Giappone, Gruppo misto 10.

SUDDIVISIONE 3, il 18 ottobre alle 19.40: Italia, Messico, Gruppo misto 8, Gruppo misto 14.

SUDDIVISIONE 4, il 18 ottobre alle 09.30: Bielorussia, Svezia, Gruppo misto 2, Gruppo misto 6.

SUDDIVISIONE 5, il 19 ottobre alle 11.05: Algeria, Argentina, Ucraina, Gruppo misto 9.

SUDDIVISIONE 6, il 19 ottobre alle 12.40: Francia, Malesia, Gruppo misto 3, Gruppo misto 4.

SUDDIVISIONE 7, il 19 ottobre alle 16.00: Gran Bretagna, Paesi Bassi, Gruppo misto 1, Gruppo misto 2.

SUDDIVISIONE 8, il 19 ottobre alle 17.35: Canada, Russia, Spagna, Gruppo misto 11.

SUDDIVISIONE 9, il 19 ottobre alle 19.35: Brasile, Svizzera, Gruppo misto, Gruppo misto 13.

SUDDIVISIONE 10, il 19 ottobre alle 21.10: Cina, Corea del Sud, Gruppo misto 1, Gruppo misto 5.

MASCHILE

SUDDIVISIONE 1, il 17 ottobre alle 10.00: Brasile, Canada, Cina Taipei, Francia, Gruppo misto 5, Gruppo misto 8.

SUDDIVISIONE 2, il 17 ottobre alle 12.10: Cipro, Corea del Sud, Russia, Ucraina, Gruppo misto 1, Gruppo misto 2;

SUDDIVISIONE 3, il 17 ottobre alle 16.00: Colombia, Egitto, Paesi Bassi, Ungheria, Gruppo misto 2, Gruppo misto 7;

SUDDIVISIONE 4, il 17 ottobre alle 20.10: Australia, Giappone, Gran Bretagna, Stati Uniti, Gruppo misto 1, Gruppo misto 9;

SUDDIVISIONE 5, il 18 ottobre alle 10.00: Belgio, Cina, Italia, Spagna, Gruppo misto 3, Gruppo misto 6.

SUDDIVISIONE 6, il 18 ottobre alle 12.10: Germania, Israele, Kazakistan, Svizzera, Gruppo misto 4, Gruppo misto 10.