Ginnastica artistica, Georgiou vince l’all-around ai Giochi del Mediterraneo. Brugnami e Brunello piazzati

Marios Georgiou ha vinto il concorso generale individuale di ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo, la manifestazione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Il cipriota ha rispettato il pronostico della vigilia, imponendosi con il punteggio di 80.450: 12.450 al corpo libero, 13.600, 13.350 agli anelli e al volteggio, 13.900 alle parallele pari, 13.800 alla sbarra. Il 28enne ha bissato il titolo conquistato in questa competizione a Tarragona 2018, salendo sul podio per la terza volta consecutiva (nel mezzo il bronzo a Orano nel 2022).

Il Campione d’Europa sul giro completo a Rimini 2024 ha distanziato di un punto secco lo spagnolo Nicolau Mir (79.450, picchi di 13.700 sugli staggi, 13.600 al quadrato e alla tavola), mentre la medaglia di bronzo è finita al collo dell’egiziano Omar Mohamed (79.050). Il nostro Ivan Brunello si è reso protagonista di cinque rotazioni molto solide (12.600 al cavallo, 12.800 agli anelli, 13.200 al volteggio, 12.950 alle parallele, 13.600 alla sbarra) e prima di salire sulla pedana del corpo libero era in piena lotta per meritarsi il podio nella gara che premia il ginnasta più completo.

Purtroppo l’azzurro è caduto (12.650) ed è scivolata in settima posizione con il punteggio complessivo di 77.800. Tommaso Brugnami sta cercando di ritrovare lo smalto dei giorni migliori (lo scorso anno fu quarto al volteggio ai Mondiali) e riparte da un confortante sesto posto nell’all-around con il riscontro di 78.000 (13.950 al corpo libero, 12.250 al cavallo, 12.300 agli anelli, 14.150 al volteggio, 12.600 alle parallele, 12.750 alla sbarra). Nella giornata di mercoledì 2 settembre si disputeranno le Finali di Specialità, dove gli azzurri andranno a caccia di medaglie importanti.