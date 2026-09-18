Ginnastica artistica, Gabriele Targhetta torna in gara da Campione d’Europa. Gli italiani per la World Challenge Cup

Manca meno di un mese ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica, che si disputeranno a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. La marcia di avvicinamento verso la rassegna iridata passerà anche da Parigi, dove nel weekend del 26-27 settembre andrà in scena l’ultima tappa della World Challenge Cup, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza riservato alle singole specialità.

L’Italia sarà protagonista nella capitale francese con gli uomini, a cominciare da Gabriele Targhetta, fresco Campione d’Europa al cavallo con maniglie e pretendenti al podio mondiale. Tommaso Brugnami ha conquistato due medaglie d’argento ai Giochi del Mediterraneo (squadra e volteggio) e proverà a salire di livello, dopo aver accarezzato il podio ai Mondiali dello scorso anno.

Grande attesa anche per la sbarra di Carlo Macchini. Il terzetto tricolore sarà guidato dai tecnici Gianmatteo Centazzo e Fabrizio Marcotullio. Le Fate non saranno invece della partita in questa trasferta e seguiranno un altro percorso in avvicinamento a Rotterdam.