Brad Gilbert: “Il match Alcaraz-Shelton può decidere il vincitore degli US Open”

Quello tra Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Shelton è, senza dubbio, il match più atteso per il tabellone di singolare maschile degli US Open. Chi uscirà vincitore da quella che potrebbe prefigurarsi come un’autentica battaglia potrà certamente trarre notevole slancio nella corsa verso il titolo.

Brad Gilbert, ex allenatore, tra gli altri, di Agassi, e consulente per Tennis Channel, ha rimarcato quale importanza potrebbe avere l’incontro e ha sottolineato come il vincitore potrebbe consolidare la propria autorevole candidatura nella corsa verso la conquista del titolo che sarà assegnato domenica.

Lo slancio verso il titolo che lo spagnolo potrebbe guadagnare in caso di successo: “Ho la sensazione che, in questa partita, se Carlos Alcaraz riuscirà a imporsi — considerando che affronterà per la prima volta un grande battitore mancino, un avversario di questo livello — credo chiaramente che abbia tutte le possibilità di vincere il torneo. Se Carlos sarà al 100% delle sue capacità contro Shelton, si ha la sensazione che non ci sarà tanto margine. Visto che finora non ha ancora disputato una partita davvero difficile, gli assegno molte più possibilità”.

Sul valore per Shelton dell’eventuale successo: “E ho la sensazione che, se Ben dovesse vincere questa partita, allora vincerà anche il torneo. Per questo penso che questa sfida potrebbe davvero determinare il vincitore degli US Open nel singolare maschile”.