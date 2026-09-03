George Russell sul weekend di Monza: “Le occasioni non mancheranno, ma non avremo vita facile con le McLaren”

Ora o mai più. George Russell sa che si trova di fronte ad uno degli snodi più importanti dell’intero campionato. La grande occasione. Stiamo parlando, ovviamente del weekend del Gran Premio d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Monza, infatti, Andrea Kimi Antonelli sarà costretto a scattare dal fondo dello schieramento per colpa della penalizzazione di 20 posizioni dovuta all’utilizzo della quinta unità motore della sua stagione. George Russell lo sa e deve approfittarne.

La classifica generale, dopotutto, parla in modo chiaro. Dopo Zandvoort il pilota bolognese comanda con 242 punti contro i 183 dell’accoppiata George Russell-Lewis Hamilton. Quarta posizione per un rivitalizzato Lando Norris con 159 punti, davanti a Charles Leclerc quinto con 155 e Max Verstappen sesto con 112.

Nel corso dell’incontro con i media di oggi il pilota classe 1998 ha puntato l’attenzione su un aspetto ben preciso: “Ci troviamo su un tracciato nel quale il motore può fare la differenza e, come sappiamo, la nostra unità è eccellente. Non sarà certo come bere un bicchiere d’acqua ci mancherebbe ma sicuramente sarà una gara divertente, come accaduto in circuiti simili come Silverstone o Albert Park”.

L’inglese prosegue: “Sicuramente c’è tanto entusiasmo attorno alle possibilità che avremo in questo weekend. So che Kimi sarà penalizzato e dovrà impostare una gara di rimonta per cui molto probabilmente sarò da solo davanti a combattere con i rivali. La McLaren sarà l’avversaria più pericolosa, è in grande forma e ha anche aggiornamenti importanti.