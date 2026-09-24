George Russell non nasconde la sua soddisfazione: “Ottimo inizio! La macchina è stata perfetta”

Il miglior modo di iniziare. George Russell domina, senza mezzi termini, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato cittadino di Baku il pilota inglese ha impressionato, rifilando distacchi abissali a tutti i rivali e mettendosi nel ruolo di favorito per qualifiche e gara. Il portacolori della Mercedes proverà a confermarsi anche domani per andare a mettere basi solide in vista della corsa domenicale.

Il miglior tempo della giornata porta la firma di George Russell che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:43.347 con 552 millesimi su Andrea Kimi Antonelli mentre è terzo Max Verstappen a 827. Quarta posizione per Charles Leclerc a 1.126, quinta per Lewis Hamilton a 1.318 mentre in sesta troviamo Lando Norris a 1.484. Settimo Pierre Gasly a 1.496, ottavo Oscar Piastri a 1.510, nono Isack Hadjar a 1.521 mentre completa la top10 Esteban Ocon a 1.943.

Al termine del giovedì di Baku il pilota del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “Sono davvero contento di come si è comportata la mia vettura oggi. Penso sia stata impeccabile in ogni giro compiuto. Non solo, anche sul passo gara sembriamo competitivi come McLaren e Red Bull”.

Ultima battuta sulla giornata di domani in direzione qualifiche: “Sono sicuro che domani i distacchi ampi di oggi si ridurranno, specialmente nella Q3. C’è ancora molto lavoro da fare questa sera e questa notte per presentarsi nel migliore dei modi alla FP3. Nel complesso però l’inizio di weekend è stato eccellente sia per me sia per il team”.