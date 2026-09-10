George Russell non ha dubbi: “Il Madring sarà una pista rischiosa. Su Kimi Antonelli…”

George Russell deve dare una risposta immediata. Dopo la sconfitta pesantissima subita domenica a Monza per mano del suo vicino di box, nonché leader della classifica generale, il pilota inglese ha la necessità di puntare al massimo nel corso del prossimo weekend. In caso contrario i sogni di titolo si farebbero davvero ridotti al lumicino.

Ci attende, quindi, un importantissimo fine settimana del Gran Premio di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Si gareggerà sul neonato tracciato denominato “Madring”, un cittadino con diverse curve che potrebbero regalare emozioni e spettacolo anche se, a quanto pare, i punti di sorpasso non saranno molti. Sono molti, invece, i 66 punti che l’inglese dovrà recuperare a Kimi Antonelli. Un dato che inizia a farsi pesante per il classe 1998.

George Russell ha iniziato il suo incontro con i media concentrandosi sulle caratteristiche della nuova pista della capitale iberica: “Penso che sia una pista davvero pazzesca, probabilmente una delle più rischiose dell’intero calendario. Propone tante curve differenti, pochi tratti da velocità pura, ma ogni errore sarà pagato vista la vicinanza dei muretti e non solo”.

Ultima battuta sul duello per il titolo. Il suo vicino di box, al momento, sembra proiettato verso il primo alloro iridato della sua carriera. “Senza dubbio ora Kimi sta guidando meglio di me e merita assolutamente di essere in cima alla graduatoria generale del campionato. Penso che non abbia ancora vissuto una gara negativa in questa stagione, per cui bravo lui”.