George Russell fa il vuoto in FP2 a Baku. Antonelli primo inseguitore, Ferrari lontane

George Russell ha dominato la scena sul circuito cittadino di Baku nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaigian 2026, valevole come quindicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’43″347 il tempo realizzato dall’inglese della Mercedes, che ha messo assieme un time-attack praticamente perfetto sfruttando anche una doppia scia sul lungo rettilineo dei box e rifilando distacchi abissali alla concorrenza.

Nella simulazione di qualifica con gomma soft Russell è stato il più veloce con un margine di mezzo secondo (552 millesimi) sul compagno di squadra e leader del campionato Kimi Antonelli, che ha iniziato però la sessione con forte ritardo dopo il problema idraulico che aveva fermato la sua W17 durante il turno mattutino, riuscendo comunque a sfruttare i pochi giri a disposizione per avvicinarsi progressivamente alle prestazioni del teammate britannico e confermandosi uno dei grandi favoriti per la pole.

Terza piazza ma gap enorme dalla vetta per la Red Bull di Max Verstappen, che paga addirittura 827 millesimi dal best lap di giornata della Mercedes nella configurazione da qualifica, mentre le Ferrari accusano un ritardo superiore al secondo. Charles Leclerc si è attestato in quarta piazza a 1.126 (ma non ha completato il suo miglior giro rientrando ai box mentre si trovava vicino ai tempi di Kimi e Max), Lewis Hamilton in quinta a 1.318 senza usufruire di una buona scia.

Giovedì difficile da interpretare quello della McLaren, sicuramente ancora non con una messa a punto ideale della monoposto dopo i danni al fondo rimediati in FP1 su entrambe le vetture: Lando Norris è 6° a 1.484, Oscar Piastri 8° a 1.510 perdendo altro tempo prezioso per un nuovo problema tecnico. In top10 troviamo anche Pierre Gasly con l’Alpine, il rientrante Isack Hadjar con la Red Bull ed un redivivo Esteban Ocon con la Haas.

CLASSIFICA FP2 GP AZERBAIJAN F1 2026

1. George RUSSELL (Mercedes) 1:43.347

2. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.552

3. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.827

4. Charles LECLERC (Ferrari) +1.126

5. Lewis HAMILTON (Ferrari) +1.318

6. Lando NORRIS (McLaren) +1.484

7. Pierre GASLY (Alpine) +1.496

8. Oscar PIASTRI (McLaren) +1.510

9. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +1.521

10. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.943

11. Franco COLAPINTO (Alpine) +2.132

12. Liam LAWSON (Racing Bulls) +2.334

13. Sergio PEREZ (Cadillac) +2.413

14. Gabriel BORTOLETO (Audi) +2.447

15. Nico HULKENBERG (Audi) +2.507

16. Alexander ALBON (Williams) +2.776

17. Carlos SAINZ (Williams) +2.874

18. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +3.044

19. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +3.390

20. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +3.454

21. Lance STROLL (Aston Martin) +4.056

22. Fernando ALONSO (Aston Martin) +4.542