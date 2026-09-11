George Russell è soddisfatto: “La pista ha molto grip e la vettura scivola. Il passo gara però è buono”

George Russell prova ad analizzare nella maniera più lucida possibile la propria situazione al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul nuovissimo tracciato denominato Madring il pilota inglese non ha brillato in maniera particolare, chiudendo a debita distanza dal suo compagno di team.

Kimi Antonelli ha messo a segno il miglior tempo in 1:33.662 con 113 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc e 149 su Lewis Hamilton. Quarto Arvid Lindblad a 228, quinto George Russell con 337, mentre è sesto Max Verstappen a 4010 Settimo Oscar Piastri a 538 millesimi, ottavo Yuki Tsunoda a 1.096, quindi nono Esteban Ocon a 1.205, mentre completa la top10 Liam Lawson a 1.276.

Al termine del venerdì del Gran Premio di Spagna il portacolori del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “La vettura si muove parecchio. Sapevamo che poteva essere una possibilità. Succede spesso su un circuito appena asfaltato con gomme nuove. C’è molto grip ma si scivola tanto. Considerando il degrado che abbiamo visto nella FP1 la gara non penso sarà ad una sola sosta”.

L’inglese prosegue nella sua analisi: “La FP2 è andata un po’ meglio e sono certo che domenica potremo fare bene, dato che il passo mi sembra interessante. La pista? Sicuramente ha tratti interessanti ma non ci si può sbagliare perché altrimenti si finisce a muro”.