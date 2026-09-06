George Russell a testa bassa: “Accetto questo risultato, enormi congratulazioni ad Antonelli”

Si è concluso con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli un incredibile Gran Premio d’Italia 2026, tredicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Monza, al termine di una gara piena di colpi di scena e sorpassi, l’italiano è riuscito a rimontare dalla diciannovesima casella della griglia, vincendo il duello con Russell e firmando la prima affermazione nel Tempio della Velocità.

Il bolognese è il più giovane vincitore del Gran Premio d’Italia, il primo italiano a riuscirci dopo 60 anni. Seconda posizioni per il grande deluso del weekend: George Russell. Il britannico è stato autore di una gara piuttosto confusa, lottando prima con Verstappen e nel finale con il suo compagno di squadra, apparso nettamente più veloce sulla stessa Mercedes. Completa il podio un solido Max Verstappen. Al termine di un weekend che doveva sorridere a Russell, Antonelli ha invece guadagnato nel Mondiale, portando a 66 punti il suo vantaggio.

Ai microfoni di F1 Tv, Russell ha analizzato il risultato non sottraendosi ai complimenti per Kimi Antonelli: “Congratulazioni enormi a Kimi. È senza dubbio un risultato straordinario da parte sua. Ho visto la classifica all’inizio e sapevo che sarebbe stato in lotta. Mi è sembrata una gara molto solida da parte nostra. Ho faticato solo con le gomme alla fine. Chiaramente non abbiamo fatto la gara sulla dura. Accetto questo risultato, è stata una gara migliore di quelle prima della pausa estiva. Avrei preferito essere primo ma sono contento di quello che ho ottenuto”.

Sulla strategia della gara con Mercedes che ha richiamato ai box Antonelli e non il britannico: “Onestamente pensavo che entrambi saremo rimasti fuori. Il team non poteva sapere la strategia migliore. Aveva senso dividere le macchine ma Kimi aveva un gran passo”.