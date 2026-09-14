Gennaro Pirelli nuovo n.1 del ranking: “Sogno di vincere l’oro ai Mondiali, ma penso un passo alla volta”

Gennaro Pirelli non vuole fermarsi e continua a vincere, dominando la scena anche al Grand Slam di Budapest e balzando così in vetta al ranking mondiale della categoria -100 kg. Il judoka napoletano si presenterà dunque tra poco meno di un mese a Baku per i Campionati del Mondo 2026 da prima testa di serie del tabellone come uno dei favoriti principali in ottica podio.

Ieri il portacolori della Fiamme Oro ha dato spettacolo sul tatami della capitale ungherese, aggiudicandosi cinque incontri consecutivi e vincendo il quarto torneo di fila dopo gli Europei, il GS di Ulan Bator ed il Grand Prix di Lima. Pirelli ha effettuato un salto di qualità impressionante in questa stagione, diventando uno dei punti di riferimento globali della categoria proprio all’inizio del biennio di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

“Oggi mi sentivo benissimo ed è esattamente la carica di motivazione di cui avevo bisogno in vista dei Mondiali. Contro avversari del calibro del portoghese e del giapponese, mi sono concentrato sulla battaglia per la presa (kumikata) e sul variare la strategia d’attacco da destra a sinistra, una scelta che ha ripagato al meglio“, il commento dell’azzurro riportato dal sito federale.

Sulle prospettive in vista della rassegna iridata: “Vincere l’oro ai Mondiali è il mio sogno da sempre. Mi fido ciecamente delle mie capacità e del mio allenatore, che mi aiuta a rimanere concentrato un passo alla volta. Da buon napoletano scaramantico, il mio unico pensiero ora è rientrare in palestra già martedì per continuare a lavorare“.