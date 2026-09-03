Francesca Pasa: “Emozione bellissima essere qua. Le nostre caratteristiche diverse punto di forza”

Francesca Pasa si sta sempre più dimostrando, col tempo, un punto fermo della Nazionale azzurra che si appresta ad affrontare i Mondiali di Berlino. Sia con la maglia dell’Italia che con quella di Venezia ha a più riprese dimostrato di poter avere un grande impatto con il suo basket privo di compromessi, capace di tagliare in due parecchie difese. E la sua fiducia, proprio alla vigilia della rassegna iridata, è altissima.

Per te cosa vuol dire vivere l’esperienza di questi Mondiali a Berlino?

“Per me è un’emozione bellissima essere qua, ce lo siamo conquistate e lo aspettavamo da tanto, da quando a Porto Rico siamo riuscite a strappare il pass. Essere qua è un’esperienza bellissima e un onore, è indescrivibile a parole. Sono emozioni forti e non vediamo l’ora di scendere in campo“.

Tu sei una delle giocatrici che ha vissuto tante storie italiane ed estere, tu in Francia. Cos’hai trovato di diverso nella pallacanestro da fuori?

“L’esperienza in Francia mi ha arricchito anche personalmente, mi ha fatto vedere una cultura diversa. Penso che si respiri pallacanestro più di quanta se ne respiri in Italia, i palazzetti sono sempre più pieni, ho visto anche quel lato lì. C’è molto seguito, il campionato è più equilibrato e fisico, il gioco è più veloce, ci sono parecchie differenze con il campionato italiano. Queste direi che sono le cose principali“.

L’Italia ha un gruppo di piccole in cui nessuna gioca in modo uguale all’altra per impostazione di gioco, interpretazione della pallacanestro. Quanto può essere questo un fattore che vi avvantaggia su squadre che poi possono faticare a interpretare le vostre intenzioni?

“Penso che sia un vantaggio per noi. Siamo abbastanza intercambiabili, ovviamente ciascuna di noi porta qualcosa di diverso. Siamo quattro piccole, ma abbiamo tutte caratteristiche diverse e questo penso che possa essere il nostro punto di forza“.