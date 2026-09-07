Francesca Pan: “Il nostro obiettivo è arrivare seconde nel gruppo, siamo concentrate sulla Cina”

Reset immediato. Dopo Italia-USA, c’è Italia-Cina, e Francesca Pan parla chiaro: la squadra è presente con la testa, ampiamente concentrata. E, nei fatti, lo stato d’animo della squadra è quello: poche parole, tanti fatti, solo la necessità di dimostrare che in questi Mondiali, ora, non c’è più nessuna selezione che si può permettere la sottovalutazione delle azzurre.

Come ti senti dopo ieri e in vista di oggi?

“Per la partita di ieri ci è dispiaciuto tanto perché eravamo a un passo dal fare la storia, però siamo consapevoli che quella di oggi è una nuova sfida molto importante per noi. Ovviamente vincere contro la Cina significherebbe arrivare seconde nel gruppo. Questo è il nostro obiettivo, e siamo molto concentrate sulla partita di oggi“.

Che fra l’altro è anche in parte diversa, perché è vero che gli USA hanno tanta fisicità, mentre la Cina forse ne ha un po’ di meno, ma ha due lunghe altissime ed esterne capaci di andare a fiammate.

“Sì, è una partita completamente diversa da quella di ieri, ma come ognuna al Mondiale ogni squadra è diversa. Ieri gli USA sono stati molto fisici, è una squadra fisica e che corre, mentre la Cina è un po’ più, diciamo, lenta, ma con una presenza in area importantissima, perché ha lunghe di due metri e passa. Sarà una partita diversa e lo sappiamo, siamo concentrate su questo e daremo il meglio anche oggi“.

E di fronte a un pubblico che ormai avete portato dalla vostra parte.

“Allucinante, ma già dalla prima partita siamo rimaste abbastanza stupite dalla quantità di italiani che c’erano. Ieri però è stata una cosa bellissima, l’inno d’Italia e tutto il palazzo che cantava con non so quanta gente dentro, oltre novemila persone. E’ stata un’emozione che non avevo mai provato prima, ed è bellissimo sapere che c’è così tanta gente che ci sostiene“.