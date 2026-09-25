F1, Verstappen sorprende Russell nelle FP3 di Baku. Antonelli insegue, Ferrari in affanno

Max Verstappen manda segnali al termine delle prove libere 3 del GP di Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Il pilota olandese della Red Bull ha fermato i cronometri sul tempo di 1:43.922, precedendo la Mercedes del britannico George Russell di 0.099 e la Ferrari del sette volte iridato, Lewis Hamilton, di 0.111.

Un risultato da interpretare. Verstappen, oggettivamente, ha fatto vedere una grande velocità con la sua monoposto, ma nello stesso tempo ha corso non pochi rischi nel corso delle sue tornate, portando al limite la vettura di Milton Keynes.

Discorso diverso per Russell che, pur commettendo alcuni errori in frenata, ha impressionato per la gestione della sua monoposto, specialmente nella maniera in cui affronta il secondo settore, ovvero il tratto più guidato del circuito.

Una differenza che c’è anche nel confronto con Kimi Antonelli, quarto a 0.351 dalla vetta, non a livello del suo compagno di squadra nel t-2, ma più brillante nell’ultimo settore. Vedremo se in vista delle qualifiche (ore 14:00) qualcosa cambierà nel set-up.

Per quanto riguarda Hamilton e la Ferrari, il terzo crono del britannico è illusorio. La Rossa ha evidenti criticità sia per il deficit in potenza che nel riuscire a mettere alla giusta temperatura le gomme. Il crono di Lewis è frutto di un giro in cui l’asso nativo di Stevenage ha trovato una scia incredibile nell’ultimo rettilineo. Un quadro più fedele lo si può riscontrare nel crono del monegasco Charles Leclerc, quinto a 0.622.

McLaren, al momento, alle prese con criticità legate alle tante novità introdotte. La scuderia di Woking si è presentata a questo appuntamento con una versione B della monoposto, ma fatica a trovare la giusta messa a punto. Non è un caso che l’australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris abbiano concluso al settimo e ottavo posto, alle spalle anche dell’Alpine del francese Pierre Gasly.

RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GP AZERBAIJAN F1 2026

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:43.922

2 George Russell Mercedes +0.099

3 Lewis Hamilton Ferrari +0.111

4 Kimi Antonelli Mercedes +0.351

5 Charles Leclerc Ferrari +0.622

6 Pierre Gasly Alpine +0.715

7 Oscar Piastri McLaren +0.824

8 Lando Norris McLaren +0.977

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.254

10 Franco Colapinto Alpine +1.670

11 Carlos Sainz Williams +1.683

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.770

13 Gabriel Bortoleto Audi +1.932

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.996

15 Nico Hulkenberg Audi +2.076

16 Sergio Perez Cadillac +2.082

17 Alexander Albon Williams +2.154

18 Liam Lawson Racing Bulls +2.300

19 Arvid Lindblad Racing Bulls +2.349

20 Fernando Alonso Aston Martin +2.590

21 Valtteri Bottas Cadillac +4.665

22 Lance Stroll Aston Martin —