F1, Russell precede Verstappen in volata nel GP di Azerbaijan! Antonelli limita i danni, Ferrari quarta forza

George Russell completa l’opera e realizza un weekend perfetto a Baku, vincendo dalla pole position il Gran Premio dell’Azerbaijan 2026 di Formula Uno. Terzo successo stagionale per l’inglese della Mercedes, che torna sul gradino più alto del podio dopo sei gare di digiuno e archivia l’ottava vittoria della carriera, provando a rimettersi in corsa per il titolo mondiale.

Il 28enne nativo di King’s Lynn ha firmato il suo primo Grand Chelem (vincere dalla pole position con il giro veloce e guidando la corsa dal primo all’ultimo giro), respingendo nel finale il forcing di uno scatenato Max Verstappen dopo la ripartenza dalla seconda Safety Car ed imponendosi in volata sul traguardo per soli 196 millesimi al termine di un duello elettrizzante, pur senza sorpassi.

Doppio piazzamento sul podio per la Red Bull (non capitava da Shanghai 2024), con il secondo posto in rimonta di Verstappen e la fantastica terza piazza del rientrante Isack Hadjar. Fuori dalla top3 per il quinto GP consecutivo la Ferrari, che deve accontentarsi di una quarta posizione con Charles Leclerc e della sesta con Lewis Hamilton, superato nelle battute conclusive dalla Mercedes di Kimi Antonelli.

Il ventenne bolognese ha effettuato una progressione meno devastante rispetto a Monza, prendendosi pochissimi rischi e approfittando anche delle disavventure dei piloti McLaren (lunghi in curva 1 sia Lando Norris che Oscar Piastri) e Alpine (strike generato da Franco Colapinto alla ripartenza dalla prima Safety Car) per limitare i danni dopo l’errore di ieri in Q1 che l’ha costretto a partire dall’ottava fila in griglia.

Con questo risultato Antonelli resta leader del campionato con un vantaggio di 66 punti su Russell, 103 su Hamilton, 116 su Norris, 123 su Leclerc e 139 su Verstappen, mentre nel Mondiale costruttori Mercedes allunga a +160 sulla Ferrari.

CLASSIFICA GP AZERBAIJAN F1 2026

1. George RUSSELL (Mercedes)

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.196

3. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +10.704

4. Charles LECLERC (Ferrari) +14.136

5. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +14.512

6. Lewis HAMILTON (Ferrari) +22.382

7. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +31.159

8. Esteban OCON (Haas F1 Team) +31.189

9. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +31.929

10. Carlos SAINZ (Williams) +32.416

11. Nico HULKENBERG (Audi) +33.231

12. Liam LAWSON (Racing Bulls) +34.013

13. Gabriel BORTOLETO (Audi) +34.230

14. Oscar PIASTRI (McLaren) +36.401

15. Sergio PEREZ (Cadillac) +41.400

16. Valtteri BOTTAS (Cadillac) –

17. Franco COLAPINTO (Alpine) –

18. Pierre GASLY (Alpine) –

19. Lando NORRIS (McLaren) –

20. Alexander ALBON (Williams) –

21. Fernando ALONSO (Aston Martin) –

22. Lance STROLL (Aston Martin) –