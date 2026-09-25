F1, Russell firma una pole position devastante a Baku. Antonelli a muro, Leclerc in prima fila

George Russell prosegue sulla falsariga delle prove libere e domina le qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan 2026, valevole come quindicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’inglese della Mercedes archivia a Baku la dodicesima pole position della carriera (la quinta dell’anno) e domani avrà un’occasione d’oro per tornare a vincere ed accorciare le distanze dal compagno di squadra Kimi Antonelli nella generale.

Il leader del campionato si è reso protagonista infatti dell’errore più grave della sua stagione, danneggiando la macchina nelle battute iniziali e complicandosi la vita in vista della gara, in cui dovrà rimontare nella migliore delle ipotesi dall’ottava fila (potrebbe anche approfittarne per smarcare un’altra power unit ed andare in penalità). La “pole position degli umani” è andata alla Ferrari, con Charles Leclerc a precedere di un millesimo la McLaren di Oscar Piastri, mentre delude Lewis Hamilton, in sesta piazza subito dietro al campione iridato in carica Lando Norris.

In Q1 si verifica il primo grande colpo di scena del weekend, con Antonelli che tocca il muro all’interno di curva 1 e danneggia la sua Mercedes superando il taglio con il 15° tempo ma dovendo terminare in anticipo la sua qualifica. Il più veloce è Russell con l’altra Mercedes in 1’43″615 davanti alle Red Bull e alle Ferrari. Eliminate le Audi di Bortoleto e Hulkenberg, le Aston Martin di Alonso (19°) e Stroll (21°) e la Cadillac di Perez (20°) e Bottas (22°).

In Q2 Russell si conferma il favorito per la pole stampando il miglior tempo in 1’43″462 con due decimi di margine su Verstappen e tre su Leclerc e Piastri. Avanzano senza problemi i big, mentre restano esclusi dalla top10 le Haas di Bearman (11°) e Ocon (14°), le Racing Bulls di Lawson (12°) e Lindblad (15°), la Williams di Albon (13°) oltre ovviamente ad Antonelli (16°), che non ha preso parte alla seconda fase della qualifica.

In Q3 Russell prenota la pole al termine del primo run girando in 1’43″037 e rifilando quattro decimi a Leclerc, che precede le McLaren di Piastri e Norris. All’ultimo giro Russell si migliora ulteriormente in 1’42″526 e demolisce la concorrenza ottenendo la pole position con otto decimi di margine davanti a Leclerc, Piastri (che perde la prima fila per un millesimo), Hadjar, Norris e Hamilton. Solo ottavo Verstappen, anche a causa di una bandiera gialla nel suo time-attack finale.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP AZERBAIJAN F1 2026

1. George RUSSELL (Mercedes) 1:42.526

2. Charles LECLERC (Ferrari) +0.837

3. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.838

4. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.974

5. Lando NORRIS (McLaren) +1.146

6. Lewis HAMILTON (Ferrari) +1.332

7. Pierre GASLY (Alpine) +1.521

8. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +1.555

9. Carlos SAINZ (Williams) +2.040

10. Franco COLAPINTO (Alpine) +2.437

11. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) –

12. Liam LAWSON (Racing Bulls) –

13. Alexander ALBON (Williams) –

14. Esteban OCON (Haas F1 Team) –

15. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) –

16. Kimi ANTONELLI (Mercedes) –

17. Gabriel BORTOLETO (Audi) –

18. Nico HULKENBERG (Audi) –

19. Fernando ALONSO (Aston Martin) –

20. Sergio PEREZ (Cadillac) –

21. Lance STROLL (Aston Martin) –

22. Valtteri BOTTAS (Cadillac) –