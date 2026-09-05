F1, risultati e classifica FP3 GP Italia 2026: Russell svetta davanti a Hamilton. Antonelli e Leclerc inseguono

Si è conclusa la terza sessione di prove libere a Monza, tredicesimo round del Campionato del Mondo 2026 di Formula 1. Il pubblico del Tempio della Velocità ha potuto così vivere il terzo atto del fine settimana brianzolo, particolarmente sentito per il pubblico italiano.

I riflettori sono inevitabilmente puntati sulla Ferrari, chiamata a giocare in casa e a misurarsi con la concorrenza della Mercedes, protagonista della lotta per il vertice del campionato. Tra i piloti della squadra tedesca spicca il giovane Kimi Antonelli, ventenne bolognese attualmente al comando della classifica iridata.

La FP3 è servita soprattutto a raccogliere dati e a impostare il lavoro di messa a punto in vista delle qualifiche odierne e della gara di domani. Monza rappresenta infatti una delle piste più particolari dell’intero calendario: un tracciato dalla lunga tradizione, caratterizzato da appena 11 curve distribuite lungo un giro di 5,793 chilometri e da una successione di rettilinei che ne fanno uno dei circuiti più rapidi della stagione.

Quest’anno la sfida sarà resa ancora più interessante dalle nuove power unit, che imporranno alle squadre un’attenzione particolare alla gestione dell’energia. Sul piano della prestazione, uno degli aspetti chiave sarà trovare il giusto compromesso tra velocità e controllo della vettura. La precisione in frenata e la capacità di scaricare efficacemente la potenza in uscita dalle curve potrebbero infatti fare la differenza, soprattutto nei passaggi più impegnativi come la Prima Variante e la Variante Ascari.

George Russell, in tutto questo, si è confermato il più veloce. Il pilota britannico della Mercedes, già in vetta nella FP2, ha replicato in questa sessione di libere, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen. Kimi Antonelli, che partirà in ultima posizione domani con l’altra Mercedes per la sostituzione della power unit, ha concluso al quarto posto, mentre Charles Leclerc ha stampato il sesto crono.

RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GP ITALIA F1 2026

1 George Russell Mercedes 1:22.219 5

2 Lewis Hamilton Ferrari +0.226 3

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.350 4

4 Kimi Antonelli Mercedes +0.361 6

5 Lando Norris McLaren +0.406 3

6 Charles Leclerc Ferrari +0.489 5

7 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.505 5

8 Oscar Piastri McLaren +0.554 5

9 Pierre Gasly Alpine +0.679 4

10 Franco Colapinto Alpine +0.882 4

11 Nico Hülkenberg Audi +0.907 8

12 Liam Lawson Red Bull Racing +0.984 4

13 Gabriel Bortoleto Audi +1.079 8

14 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.366 6

15 Yuki Tsunoda Racing Bulls +1.598 4

16 Carlos Sainz Williams +1.656 6

17 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.801 8

18 Alexander Albon Williams +2.218 3

19 Fernando Alonso Aston Martin +2.700 3

20 Valtteri Bottas Cadillac +2.785 5

21 Sergio Perez Cadillac +2.812 6

22 Lance Stroll Aston Martin +3.336 5