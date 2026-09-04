F1, risultati e classifica FP2 GP Italia 2026: Russell mette il naso davanti, Antonelli e Leclerc rispondono

George Russell ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Italia 2026, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. Il pilota britannico si è distinto al volante della Mercedes sul velocissimo circuito di Monza e ha stampato il ragguardevole tempo di 1:22.559 nella seconda sessione del venerdì, riuscendo a lasciarsi alle di misura due piloti di spicco.

Charles Leclerc ha chiuso al secondo posto con la sua Ferrari, accusando un distacco di 0.120 dal leader. Kimi Antonelli ha risposto presente con l’altra Mercedes e ha terminato il turno in terza piazza a 141 millesimi dal proprio compagno di scuderia, con la consapevolezza che purtroppo dovrà partire dal fondo dello schieramento a causa di una penalità.

Pomeriggio da decifrare per Lewis Hamilton con l’altra vettura della Scuderia di Maranello: il britannico stazione in quinta piazza con un distacco di 0.457 dalla vetta, tra le McLaren di Lando Norris (quarto a 0.384) e Oscar Piastri (sesto a 0.469). Max Verstappen non è andato oltre la nona piazza con la Red Bull (a 0.818), in scia ad Arvid Lindblad (Racing Bulls) e a Oliver Bearman (Haas).

RISULTATI PROVE LIBERE 2 GP ITALIA F1 2026

1 George Russell Mercedes 1:22.559 6

2 Charles Leclerc Ferrari +0.120 6

3 Kimi Antonelli Mercedes +0.141 5

4 Lando Norris McLaren +0.384 4

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.457 5

6 Oscar Piastri McLaren +0.469 4

7 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.790 4

8 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.811 6

9 Max Verstappen Red Bull Racing +0.818 5

10 Yuki Tsunoda Racing Bulls +0.896 3

11 Franco Colapinto Alpine +1.060 4

12 Liam Lawson Red Bull Racing +1.101 3

13 Nico Hulkenberg Audi +1.173 5

14 Pierre Gasly Alpine +1.214 3

15 Gabriel Bortoleto Audi +1.217 6

16 Alexander Albon Williams +1.294 4

17 Carlos Sainz Williams +1.341 4

18 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.848 6

19 Fernando Alonso Aston Martin +2.468 3

20 Sergio Perez Cadillac +2.523 3

21 Valtteri Bottas Cadillac +2.590 4

22 Lance Stroll Aston Martin +2.694 4