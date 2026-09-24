F1, risultati e classifica FP2 GP Azerbaijan 2026: Russell si conferma, Antonelli torna dopo il guasto, Ferrari insegue

George Russell ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Azerbaijan 2026, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Baku. Il pilota britannico ha replicato quanto fatto nella sessione mattutina al volante della Mercedes e ha stampato un convincente 1:43.347, riuscendo a precedere di oltre mezzo secondo il compagno di squadra Kimi Antonelli.

Il leader del Mondiale è tornato in pista dopo il problema all’impianto idraulico accusato a metà della FP1 (quando era al comando nella classifica dei punti) e sta cercando il miglior feeling con il circuito cittadino, chiudendo al secondo posto con un ritardo di 552 millesimi. Terza piazza per Max Verstappen, attardato di 0.827 con la sua Red Bull e desideroso di poter essere la mina vagante.

Giovedì non semplice per le Ferrari, che hanno accusato un ritardo superiore al secondo: Charles Leclerc quarto a 1.126 e Lewis Hamilton quinto a 1.318, a precedere la McLaren di Lando Norris (sesto a 1.484), la Alpine di Pierre Gasly (settimo a 1.496) e l’altra papaya di Oscar Piastri (ottavo a 1.510).

Di seguito la classifica dei tempi e i risultati delle prove libere 2 del GP di Azerbaijan. Si tornerà in pista a Baku nella mattinata del venerdì per la FP3, seguita dalle qualifiche che determineranno la griglia di partenza per la gara prevista sabato, eccezionalmente un giorno prima rispetto al tradizionale sviluppo dei fine settimana di F1.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 GP AZERBAIJAN F1 2026

1 George Russell Mercedes 1:43.347 4

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.552 2

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.827 3

4 Charles Leclerc Ferrari +1.126 3

5 Lewis Hamilton Ferrari +1.318 3

6 Lando Norris McLaren +1.484 3

7 Pierre Gasly Alpine +1.496 3

8 Oscar Piastri McLaren +1.510 3

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.521 3

10 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.943 3

11 Franco Colapinto Alpine +2.132 3

12 Liam Lawson Racing Bulls +2.334 3

13 Sergio Perez Cadillac +2.413 3

14 Gabriel Bortoleto Audi +2.447 3

15 Nico Hulkenberg Audi +2.507 4

16 Alexander Albon Williams +2.776 3

17 Carlos Sainz Williams +2.874 3

18 Arvid Lindblad Racing Bulls +3.044 1

19 Valtteri Bottas Cadillac +3.390 3

20 Oliver Bearman Haas F1 Team – – 2

21 Lance Stroll Aston Martin +4.056 3

22 Fernando Alonso Aston Martin +4.542 1