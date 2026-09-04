F1, risultati e classifica FP1 GP Italia 2026: Leclerc ed Hamilton uno-due, Antonelli in top-5

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP d’Italia a Monza, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Nel Tempio della Velocità è subito andato in scena lo spettacolo, con il numeroso pubblico presente sugli spalti che ha potuto assistere a un primo assaggio del weekend brianzolo.

Un week end particolarmente atteso per il contesto in cui si inserisce: la Ferrari, massima rappresentante dell’automobilismo nel Bel Paese, è chiamata a confrontarsi con i leader della classifica, ovvero gli uomini Mercedes. Tra loro c’è anche il ventenne bolognese Kimi Antonelli, attuale leader del Mondiale Piloti.

La FP1 è stata utile alle squadre per iniziare a definire la corretta messa a punto su un tracciato old style, unico nel calendario per caratteristiche e filosofia. Lungo 5,793 km e caratterizzato da 11 curve, Monza è uno dei circuiti più veloci del calendario, grazie soprattutto ai lunghi rettilinei che, quest’anno, rappresenteranno un’ulteriore sfida nella gestione dell’energia con le nuove power unit. Secondo le simulazioni delle squadre, i tempi sul giro potrebbero essere inferiori di circa due secondi rispetto allo scorso anno.

La stabilità in frenata e la trazione in uscita dalle curve, in particolare alla Prima Variante e alla Variante Ascari, saranno due fattori determinanti per guadagnare terreno sugli avversari. Sulla pista brianzola, infatti, si corre generalmente con una configurazione aerodinamica a basso carico, sacrificando parte della prestazione in curva per privilegiare la velocità di punta e l’efficienza sui lunghi rettilinei.

In tutto questo, la Ferrari ha completato un uno-due promettente: Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno concluso davanti a tutti, usando le gomme medie, rispetto alle soft dei rivali. A inseguire la Red Bull con un sorprendente Liam Lawson e le due Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli, impressionante sul passo gara. Ricordiamo che Kimi andrà in penalità per la sostituzione completa della power unit e domenica partirà in ultima posizione.

RISULTATI E CLASSIFICA GP ITALIA F1 2026

1 Charles Leclerc Ferrari 1:23.008 4

2 Lewis Hamilton Ferrari +0.173 4

3 George Russell Mercedes +0.304 5

4 Liam Lawson Red Bull Racing +0.425 5

5 Kimi Antonelli Mercedes +0.636 5

6 Lando Norris McLaren +0.711 4

7 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.794 4

8 Gabriel Bortoleto Audi +0.998 4

9 Franco Colapinto Alpine +1.020 3

10 Paul Aron Alpine +1.169 7

11 Oscar Piastri McLaren +1.176 4

12 Yuki Tsunoda Racing Bulls +1.563 4

13 Nico Hülkenberg Audi +1.618 6

14 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.638 6

15 Luke Browning Williams +1.732 4

16 Carlos Sainz Williams +1.819 4

17 Ayumu Iwasa Red Bull Racing +1.865 4

18 Fernando Alonso Aston Martin +2.772 5

19 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.844 6

20 Valtteri Bottas Cadillac +2.976 3

21 Lance Stroll Aston Martin +3.058 3

22 Colton Herta Cadillac +6.914 2