F1, risultati e classifica FP1 GP Azerbaijan 2026: Russell al comando, problemi per Antonelli

George Russell ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Azerbaijan 2026, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Baku. Il pilota britannico ha stampato un convincente 1:45.387 al volante della Mercedes e ha rifilato un distacco di quattro decimi a Max Verstappen (secondo a 0.400 con la Red Bull) e alle due Ferrari, guidate da Charles Leclerc (terzo a 0.404) e Lewis Hamilton (quarto a 0.437).

Kimi Antonelli ha dovuto fare i conti con un problema idraulico sulla sua Mercedes a metà sessione e così il leader del Mondiale ha perso una mezzoretta di prove, che potrebbe incidere sul resto del fine settimana. Il pilota bolognese ha chiuso al quinto posto nella classifica dei tempi, precedendo la McLaren di Oscar Piastri e le Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, mentre Lando Norris è soltanto quattordicesimo con l’altra McLaren.

Di seguito la classifica dei tempi e i risultati delle prove libere 1 del GP di Azerbaijan. Si tornerà in pista a Baku per la FP2, in questo weekend atipico che proporrà le qualifiche nella giornata di venerdì e la gara sabato pomeriggio, in anticipo di un giorno rispetto al programma abituale.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP AZERBAIJAN F1 2026

1 George Russell Mercedes 1:45.387 3

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.400 3

3 Charles Leclerc Ferrari +0.404 3

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.437 4

5 Kimi Antonelli Mercedes +0.878 2

6 Oscar Piastri McLaren +1.011 4

7 Liam Lawson Racing Bulls +1.053 3

8 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.214 4

9 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.237 6

10 Gabriel Bortoleto Audi +1.301 5

11 Nico Hulkenberg Audi – – 3

12 Carlos Sainz Williams +1.506 3

13 Alexander Albon Williams +1.552 3

14 Lando Norris McLaren +1.594 3

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.607 4

16 Pierre Gasly Alpine +1.656 3

17 Sergio Perez Cadillac +1.866 6

18 Franco Colapinto Alpine +2.136 3

19 Fernando Alonso Aston Martin +2.448 4

20 Isack Hadjar Red Bull Racing +2.486 1

21 Lance Stroll Aston Martin +3.160 3

22 Valtteri Bottas Cadillac +3.928 4