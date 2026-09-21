F1, perché il GP di Azerbaijan 2026 avrà la gara di sabato: programma stravolto rispetto alle abitudini

Il Gran Premio d’Azerbaijan 2026 sarà un appuntamento fuori dagli schemi per la F1. Sul circuito cittadino di Baku, infatti, la gara non andrà in scena nella consueta giornata di domenica, ma sabato 26 settembre. Una modifica che interessa l’intero programma del weekend e che non è legata né al format Sprint né a esigenze televisive.

Alla base della decisione c’è una ricorrenza particolarmente significativa per l’Azerbaijan. Il 27 settembre, data originariamente prevista per il Gran Premio, è infatti il Giorno della Memoria, istituito per ricordare i militari e le vittime della seconda guerra del Nagorno-Karabakh del 2020.

Per evitare la concomitanza tra una giornata nazionale dedicata al ricordo e lo svolgimento di un grande evento sportivo, le autorità azere e gli organizzatori hanno richiesto alla FIA e a Liberty Media di anticipare di 24 ore l’appuntamento di F1. La proposta è stata accolta, determinando una conseguente revisione del calendario di tutte le sessioni in pista.

La variazione coinvolgerà anche le categorie di supporto. La F2, infatti, adatterà il proprio programma alla nuova collocazione del Gran Premio, distribuendo qualifiche e gare tra il giovedì e la mattinata di sabato.

Per gli appassionati, dunque, il weekend di Baku avrà una struttura insolita: il Circus scenderà in pista già a metà settimana e concluderà l’appuntamento con la gara al sabato, lasciando la domenica libera da attività ufficiali del Circus. Le attività sul Baku City Circuit inizieranno già giovedì 24 settembre, con le prime due sessioni di prove libere.

GP AZERBAIJAN F1 2026

Giovedì 24 settembre (orari italiani)

10:30: Prove Libere 1

14:00: Prove Libere 2

Venerdì 25 settembre (orari italiani)

10:30: Prove Libere 3

14:00: Qualifiche

Sabato 26 settembre (orari italiani)

13:00: Gran Premio d’Azerbaigian