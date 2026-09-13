F1 oggi in tv, GP Spagna 2026: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Domenica 13 settembre andrà in scena il GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul nuovo circuito di Madrid si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00 e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Sulla pista madrilena, infatti, non sarà semplice superare e il rischio di incidenti è molto alto, viste le caratteristiche del layout. Un tracciato cittadino particolare, coi muri molto vicini e con alcune curve cieche che non aiuteranno i piloti nella loro performance.

Dalla pole-position partirà la McLaren del campione del mondo in carica, Lando Norris. Il britannico ha preceduto il leader del campionato, Kimi Antonelli, e l’olandese Max Verstappen (Red Bull). A seguire le Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton e l’altra Mercedes di George Russell.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGo, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà visibile in differita ed in chiaro. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale.

GP SPAGNA F1 2026

Domenica 13 settembre

Ore 15:00, gara (57 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP SPAGNA F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 13 settembre

Ore 17:55, gara (57 giri) – Differita tv in chiaro.