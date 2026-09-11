F1 oggi in tv, GP Spagna 2026: orari prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 11 settembre, prende il via il week end della quattordicesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Madrid, si prevede un fine-settimana piuttosto intenso dove le scuderie dovranno fare i conti con un circuito tutto da scoprire e dalle caratteristiche particolari.

Il Madring è infatti una pagina ancora tutta da scrivere. Il tracciato misura 5,416 chilometri e presenta 22 curve, alternando tratti realizzati appositamente a sezioni che utilizzano strade normalmente aperte al traffico. Una configurazione ibrida che propone caratteristiche molto differenti nell’arco dello stesso giro: lunghi rettilinei, frenate impegnative, sequenze più guidate e curve veloci. La gara di domenica si disputerà sulla distanza di 57 giri, per un totale di 308,524 chilometri.

La Ferrari vorrà riscattarsi dopo il fine-settimana incolore di Monza, dove le aspettative erano molto diverse. Il monegasco Charles Leclerc sarà regolarmente al via della tappa madrilena, nonostante il terrificante crash nel Tempio della Velocità, mentre il britannico Lewis Hamilton si augura di avere un pacchetto competitivo.

Ambizioni ne ha a maggior ragione Kimi Antonelli. Il leader del campionato, reduce dal trionfo sul tracciato brianzolo, si approccia con grandi motivazioni a questo round, nella consapevolezza di avere a sua disposizione una Mercedes estremamente performante.

La prima giornata del week end del GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena venerdì 11 settembre. Un day-1 all’insegna delle prove libere, previste dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 17:00 alle 18:00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la copertura in chiaro su TV8 del day-1. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due sessioni di prove.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 11 settembre

Ore 13:30-14:30, prove libere 1 a Madrid (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 17:00-18:00, prove libere 2 a Madrid (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP SPAGNA F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 11 settembre

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.