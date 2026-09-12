F1 oggi in tv, GP Spagna 2026: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Sabato 12 settembre andrà in scena la seconda giornata del quattordicesimo week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Madrid, piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadratura del cerchio in un contesto molto particolare.

Sul nuovo tracciato madrileno bisognerà avere le idee molto chiare, sfruttando le informazioni del primo giorno di prove libere. Mercedes ha alzato la voce con George Russell davanti a tutti nella FP1 e Kimi Antonelli nella FP2. Vedremo se questo rendimento si replicherà e se la Ferrari saprà dare battaglia.

La seconda giornata del week end del GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena sabato 12 settembre. Un day-2 all’insegna delle prove libere 3, previste dalle 12:30 alle 13:30, e soprattutto dalle qualifiche dalle 16:00 alle 17:00.

La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. E’ prevista la copertura in chiaro su TV8 solo delle qualifiche e in differita. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero programma.

F1 OGGI IN TV

Sabato 12 settembre

Ore 12:30-13:30, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 16:00-17:00, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP SPAGNA F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà esclusivamente la differita delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà esclusivamente la differita delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 12 settembre

Ore 18:25-19:40, Qualifiche – Differita tv in chiaro.