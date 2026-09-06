F1 oggi in tv, GP Italia 2026: orario gara, programma, streaming

Domenica 6 settembre andrà in scena il GP d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul celebre circuito di Monza si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00 e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Dalla pole-position partirà a sorpresa l’Alpine del francese Pierre Gasly, a precedere la Mercedes di George Russell e le due Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Le due Rosse cercheranno di trovare un ottimo start e fare una gara d’attacco, per imporre il loro ritmo rispetto alla concorrenza.

Sarà una gara molto particolare per Kimi Antonelli. Il leader del campionato, alla guida dell’altra Mercedes, dovrà partire dalle ventesima casella per la sostituzione dell’intero pacchetto power unit. Sarà fondamentale per lui trovare un buono spunto al via, senza rischiare troppo nella prima tornata, per poi imporre il suo ritmo nel corso dei 53 giri previsti.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGo, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà visibile in diretta ed in chiaro. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale.

GP ITALIA F1 2026

Domenica 6 settembre

Ore 15:00, gara (53 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

PROGRAMMA GP UNGHERIA F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta la gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in diretta la gara

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 6 settembre

Ore 15:00, gara (53 giri) – Diretta tv in chiaro.