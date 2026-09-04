F1 oggi in tv, GP Italia 2026: orari prove libere, programma, streaming

Oggi, venerdì 4 settembre, prende il via il week end della tredicesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Monza, si prevede un fine-settimana piuttosto intenso dove le scuderie dovranno fare i conti anche con le complicate condizioni climatiche. Il gran caldo dovrebbe, infatti, farla da padrone. Un aspetto da non sottovalutare nella messa a punto delle monoposto.

Ci sono non poche attese per la Ferrari e Kimi Antonelli, nel particolare avvicinamento a questo round. La Rossa ha assoluto bisogno di vincere per tenere in piede le ambizioni di titolo iridato, mentre Antonelli, con la Mercedes, si presenta da leader del campionato.

Per il bolognese, però, si prevede un fine-settimana complicato in quanto dovrà scontare una penalità per la sostituzione della power unit. Un cambiamento che lo obbligherà a partire dal fondo della griglia domenica.

La prima giornata del week end del GP d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena venerdì 4 settembre. Un day-1 all’insegna delle prove libere, previste dalle 12:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 17:00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la copertura in chiaro su TV8 del day-1. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due sessioni di prove.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 4 settembre

Ore 12:30-13:30, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 16:00-17:00, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP ITALIA F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 4 settembre

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.