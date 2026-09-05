F1 oggi in tv, GP Italia 2026: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming

Sabato 5 settembre andrà in scena la seconda giornata del tredicesimo week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Monza, piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadratura del cerchio in un contesto molto particolare.

Nel Tempio della velocità, le squadre dovranno lavorare alacremente per trovare l’efficienza aerodinamica richiesta sui lunghi rettilinei, senza però andare a incidere troppo sulle gomme nella parte più guidata. A questo proposito, il gran caldo previsto potrebbe rappresentare un fattore.

La seconda giornata del week end del GP d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena sabato 5 settembre. Un day-2 all’insegna delle prove libere 3, previste dalle 12:30 alle 13:30, e soprattutto dalle qualifiche dalle 16:00 alle 17:00.

La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. E’ prevista la copertura in chiaro su TV8 solo delle qualifiche e in diretta. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero programma.

GP ITALIA F1 2026

Sabato 5 settembre

Ore 12:30-13:30, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 16:00-17:00, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

PROGRAMMA GP ITALIA F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà esclusivamente la diretta delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà esclusivamente la diretta delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 5 settembre

Ore 16:00-17:00, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.