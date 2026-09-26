F1 oggi in tv, GP Azerbaijan 2026: orario gara, programma, streaming

Sabato 26 settembre andrà in scena il GP d’Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Baku si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 13.00 italiane e per i piloti potrebbe essere già un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Le qualifiche hanno sorriso a George Russell. Il britannico ha conquistato una pole position dominante con la Mercedes, fermando il cronometro in 1’42”526 e rifilando oltre otto decimi agli avversari.

In casa della Stella a tre punte, però, il risultato è stato agrodolce: mentre Russell partirà davanti a tutti, il leader del Mondiale Kimi Antonelli sarà costretto a scattare dalla 16ª posizione dopo aver commesso un errore in Q1, andando contro il muretto di curva 1 e danneggiando la sospensione.

Alle spalle di Russell partirà Charles Leclerc, autore del secondo tempo con la Ferrari e distante 837 millesimi dalla pole. Il monegasco ha preceduto di appena un millesimo Oscar Piastri, mentre Lando Norris, campione del mondo in carica e diretto rivale di Antonelli nella lotta iridata, scatterà dalla quinta posizione. L’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, partirà sesta, mentre Carlos Sainz è retrocesso in 14ª posizione a causa di una penalità di cinque posti per non aver rallentato in regime di bandiera gialla.

Più complicata, invece, la situazione per la Red Bull: Max Verstappen partirà ottavo, preceduto anche dal compagno di squadra temporaneo Isack Hadjar, autore di un ottimo quarto posto al rientro dall’infortunio al polso. Con Antonelli costretto a una difficile rimonta e i principali inseguitori nelle posizioni di vertice, la gara di Baku si presenta particolarmente aperta e ricca di possibili colpi di scena.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio d’Azerbaijan sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGo, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà visibile in differita ed in chiaro. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale.

F1 OGGI IN TV

Sabato 26 settembre (orari italiani)

Ore 13:00, gara (51 giri) a Baku (Azerbaijan) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP AZERBAIJAN F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Ore 15:45, gara (51 giri) a Baku (Azerbaijan) – Differita tv in chiaro.