F1 oggi in tv, GP Azerbaijan 2026: orari prove libere, programma, streaming

Oggi, giovedì 24 settembre, prende il via la quindicesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Baku, in Azerbaijan, si prevede un fine-settimana piuttosto intenso dove le scuderie dovranno fare i conti con un circuito dalle caratteristiche molto particolari.

Si parla del tracciato cittadino più veloce del mondo, progettato da Hermann Tilke nel cuore della capitale azera. Unisce un rettilineo infinito da 2,2 km (dove si superano i 360 km/h) a una sezione medievale strettissima (la celebre curva del Castello, larga appena 7,6 metri).

Lungo 6 km, ha 20 curve e si gira in senso antiorario. È quasi interamente sotto il livello del mare. È una pista spietata che offre gare folli e imprevedibili, con frequenti incidenti, colpi di scena e ingressi della Safety Car a causa delle barriere vicine e dei violenti passaggi dalle alte velocità alle frenate a 90°.

La vera novità di questo round è lo schedule, dal momento che in via eccezionale piloti e vetture inizieranno a girare da oggi. Questo perché? Per evitare la concomitanza con la giornata nazionale di lutto e memoria in Azerbaijan (prevista per domenica 27 settembre), l’intero evento è stato anticipato di un giorno (24-26 settembre). Di conseguenza, la gara si disputerà eccezionalmente di sabato.

La prima giornata della tappa di Baku, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena giovedì 24 settembre. Un day-1 all’insegna delle prove libere, previste dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 15:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la copertura in chiaro su TV8 del day-1. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due sessioni di prove.

F1 OGGI IN TV

Giovedì 24 settembre (orari italiani)

Ore 10:30-11:30, Prove libere 1 a Baku (Azerbaijan) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 14:00-15:00, Prove libere 2 a Baku (Azerbaijan) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP AZERBAIJAN F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Giovedì 24 settembre

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.