F1 oggi in tv, GP Azerbaijan 2026: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming, differita TV8

Venerdì 25 settembre andrà in scena la seconda giornata del quindicesimo week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Baku, piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadratura del cerchio in un contesto molto particolare.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 10.30 E 14.00

Parliamo del tracciato cittadino più veloce del mondo, progettato da Hermann Tilke nel cuore della capitale azera. Unisce un rettilineo infinito da 2,2 km (dove si superano i 360 km/h) a una sezione medievale strettissima (la celebre curva del Castello, larga appena 7,6 metri).

Una vera e propria sfida per i piloti, che dovranno fare la massima attenzione perché ogni minimo errore potrebbe costare caro, per la vicinanza dei muretti. In questo contesto, la Mercedes sembra avere un grande vantaggio, come dimostrato dai riscontri di George Russell e di Kimi Antonelli. Per la Ferrari si prospetta un fine-settimana complicato.

La seconda giornata del week end del GP d’Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena venerdì 25 settembre. Un day-2 all’insegna delle prove libere 3, previste dalle 10:30 alle 11:30, e soprattutto dalle qualifiche dalle 14:00 alle 15:00.

La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. E’ prevista la copertura in chiaro su TV8 solo delle qualifiche e in differita. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero programma.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 25 settembre (orari italiani)

Ore 10:30-11:30, Prove libere 3 a Baku (Azerbaijan) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 14:00-15:00, Qualifiche a Baku (Azerbaijan) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP AZERBAIJAN F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà esclusivamente la differita delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà esclusivamente la differita delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Venerdì 25 settembre

Ore 17:00-18:25, Qualifiche – Differita tv in chiaro.