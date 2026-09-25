F1, nuova griglia di partenza GP Azerbaijan: cosa cambia per Kimi Antonelli e le Ferrari. I piazzamenti dopo le penalità

La griglia del GP di Azerbaijan 2026, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Baku, ha subito delle modifiche rispetto all’esito espresso dalle qualificate, disputate oggi pomeriggio sul tracciato cittadino caratterizzato dall’iconico castello della capitale. I commissari hanno imposto alcune penalizzazioni per quanto successo sull’asfalto e dunque lo schieramento di partenza è stato cambiato, senza però intaccare le prime quattro file in vista del Gran Premio che scatterà alle ore 13.00 di sabato 26 settembre.

Carlos Sainz è stato retrocesso di cinque posizioni per non aver rallentato in regime di bandiere gialle e dunque è scivolato dal nono al quattordicesimo posto. L’alfiere della Williams ha perso la possibilità di scattare dalla quinta fila e dovrà rimontare dalla settima, mentre i cinque piloti che lo precedevano hanno guadagnato una posizione: Franco Colapinto (Alpine) nono, Oliver Bearman (Haas) decimo, Liam Lawson (Racing Bulls) 11mo, Alexander Albon (Williams) 12mo, Esteban Ocon (Haas) 13mo.

Tre posizioni di penalità anche per Sergio Perez a causa di un impeding, ma non cambia nulla per l’alfiere della Cadillac: era ventesimo e tale rimane, non può andare più indietro perché l’ultima fila è riservata alle Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, che hanno cambiato svariate componenti sulle proprio monoposto e dunque partiranno dal fondo dello schieramento.

Davanti resta tutto immutato: George Russell in pole position con la Mercedes davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, seconda fila per la McLaren di Oscar Piastri e la Red Bull di Isack Hadjar, Lewis Hamilton sesto con l’altra Ferrari dietro alla seconda McLaren di Lando Norris, Max Verstappen ottavo con la Red Bull alle spalle della Alpine di Pierre Gasly.

Kimi Antonelli è andato a sbattere contro il muro durante il Q1 e dunque dovrà cercare la rimonta dalla sedicesima posizione con la Mercedes: si preannuncia un sabato non semplice per il ventenne bolognese al volante della Freccia d’Argento numero 12, chiamato a limitare i danni da leader del campionato. Di seguito la griglia di partenza del GP di Azerbaijan, tappa del Mondiale F1 sul circuito di Baku.

GRIGLIA DI PARTENZA GP AZERBAIJAN F1 2026

1. George Russell (Mercedes)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Isack Hadjar (Red Bull)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Max Verstappen (Red Bull)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Oliver Bearman (Haas)

11. Liam Lawson (Racing Bulls)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Carlos Sainz (Williams), penalizzato di cinque posizioni

15. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

16. Kimi Antonelli (Mercedes)

17. Gabriel Bortoleto (Audi)

18. Nico Hulkenberg (Audi)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

20. Sergio Perez (Cadillac), penalizzato di tre posizioni

21. Fernando Alonso (Aston Martin), in fondo allo schieramento per sostituzione componenti

22. Lance Stroll (Aston Martin), in fondo allo schieramento per sostituzione componenti