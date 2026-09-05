F1, la nuova griglia di partenza a Monza: c’è una penalità, cambia la posizione delle Ferrari

La griglia di partenza del GP d’Italia 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sull’iconico circuito di Monza, è cambiata un paio di ore dopo la conclusione delle qualifiche andate in scena nel ribattezzato Tempio della Velocità. Tutto è legato a Oscar Piastri, che si era meritato la terza posizione al volante della McLaren, ma che è stato penalizzato a causa di un impeding ed è stato punito con una retrocessione di tre posizioni sulla griglia di partenza in vista della gara che si disputerà domenica 6 settembre.

L‘australiano ha danneggiato Liam Lawson in curva 2 nelle fasi calde del Q2 e dunque dovrà scattare dalla sesta piazzola. Le Ferrari guadagnano direttamente: Lewis Hamilton balza in terza posizione, Lewis Hamilton si merita il quarto posto e così le Rosse riempiranno la seconda fila. Avanza anche Max Verstappen, che partirà quinto con la Red Bull proprio davanti a Piastri.

Tutto confermato in prima fila, con l’inatteso Pierre Gasly in pole position a bordo della Alpine a precedere la Mercedes di George Russell. Kimi Antonelli ha cambiato il motore e dovrà scattare dal ventesimo posto. Di seguito la griglia di partenza del GP d’Italia 2026 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP ITALIA F1 2026

1. Pierre Gasly (Alpine)

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Oscar Piastri (McLaren), penalizzato di tre posizioni

7. Franco Colapinto (Alpine)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10. Gabriel Bortoleto (Audi)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Nico Hulkenberg (Audi)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

16. Valtteri Bottas (Cadillac)

17. Sergio Perez (Cadillac)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Kimi Antonelli (Mercedes), penalizzato per sostituzione di componenti

21. Liam Lawson (Red Bull), penalizzato per sostituzione di componenti

22. Alexander Albon (Williams), penalizzato per sostituzione di componenti

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP ITALIA F1 2026

Q3

1 Pierre Gasly Alpine 1:21.786 6

2 George Russell Mercedes +0.060 6

3 Oscar Piastri McLaren +0.180 6

4 Charles Leclerc Ferrari +0.218 6

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.225 5

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.284 5

7 Kimi Antonelli Mercedes +0.307 7

8 Franco Colapinto Alpine +0.434 6

9 Lando Norris McLaren +0.470 6

10 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.500 6

Q2

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:21.882 4

2 Oscar Piastri McLaren +0.135 4

3 Lando Norris McLaren +0.185 4

4 Pierre Gasly Alpine +0.195 4

5 George Russell Mercedes +0.279 4

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.306 3

7 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.463 4

8 Franco Colapinto Alpine +0.518 4

9 Charles Leclerc Ferrari +0.627 4

10 Lewis Hamilton Ferrari +0.634 3

11 Gabriel Bortoleto Audi +0.635 4

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.874 5

13 Nico Hulkenberg Audi +0.897 4

14 Liam Lawson Red Bull Racing +0.939 4

15 Carlos Sainz Williams +1.571 5

16 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.572 5

Q1

1 Pierre Gasly Alpine 1:22.612 2

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.019 1

3 Lando Norris McLaren +0.047 2

4 Franco Colapinto Alpine +0.050 2

5 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.115 2

6 Kimi Antonelli Mercedes +0.146 2

7 George Russell Mercedes +0.167 2

8 Lewis Hamilton Ferrari +0.235 1

9 Charles Leclerc Ferrari +0.290 2

10 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.294 3

11 Oscar Piastri McLaren +0.312 2

12 Gabriel Bortoleto Audi +0.334 2

13 Liam Lawson Red Bull Racing +0.377 2

14 Nico Hulkenberg Audi +0.828 2

15 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.854 3

16 Carlos Sainz Williams +1.004 3

17 Yuki Tsunoda Racing Bulls +1.143 2

18 Alexander Albon Williams +1.744 2

19 Valtteri Bottas Cadillac +1.752 3

20 Sergio Perez Cadillac +1.983 3

21 Fernando Alonso Aston Martin +2.538 2

22 Lance Stroll Aston Martin +2.610 3