F1, Kimi Antonelli mette una pezza ad un weekend negativo. Ora non dovrà cadere nelle provocazioni di Russell

Tralasciando i passi falsi di Barcellona e Silverstone dovuti a problemi tecnici sulla sua Mercedes, il quinto posto odierno nel Gran Premio dell’Azerbaijan rappresenta il peggior risultato stagionale in gara per Kimi Antonelli. Alla luce della superiorità tecnica della Mercedes a Baku questo piazzamento è ovviamente negativo, ma il giovane pilota italiano ha saputo limitare i danni dopo il pasticcio di ieri in qualifica.

Il ventenne di Casalecchio di Reno aveva compromesso il suo weekend danneggiando la vettura in Q1 e dovendo partire dall’ottava fila in griglia, mentre il suo compagno di squadra George Russell ha centrato una pole position impressionante (otto decimi di margine sul secondo) involandosi poi verso la vittoria seppur al termine di un duello tiratissimo nel finale con la Red Bull di Max Verstappen.

Kimi ha avuto il merito di correre quest’oggi pensando al Mondiale, prendendo pochi rischi al via e nelle situazioni concitate post-Safety Car e non effettuando manovre di sorpasso azzardate. In generale l’azzurro non aveva il ritmo mostruoso evidenziato nella domenica di Monza, e alla fine i 10 punti raccolti a Baku (sfruttando anche le disavventure dei piloti McLaren e Alpine) diventano quindi preziosi nella corsa al titolo iridato.

Antonelli mantiene un vantaggio abbastanza rassicurante di 66 punti su Russell, che ha staccato gli altri inseguitori prendendosi il ruolo di unico potenziale avversario dell’attuale leader del campionato. L’emiliano classe 2006, quando mancano un massimo di otto appuntamenti in calendario, dovrà rimanere lucido evitando di cadere nelle eventuali provocazioni o mind games del compagno per completare l’opera e coronare il sogno mondiale il prima possibile.