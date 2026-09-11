F1, GP Spagna 2026: risultati e classifica FP1. Russell in lustro, Antonelli davanti alle Ferrari

George Russell ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale F1 che va in scena sull’inedito circuito di Madrid. Il pilota britannico ha stampato un rilevante 1:34.077 al volante della Mercedes, precedendo di 286 millesimi il proprio compagno di squadra Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale, fresco dell’impresa confezionata a Monza, ha pagato dazio nei confronti del suo più immediato inseguitore nella classifica generale, ma ci sarà modo per apprendere i segreti del tracciato nella capitale iberica tra la FP2 di oggi pomeriggio e le prove libere 3 di domani mattina.

Il pilota bolognese si è lasciato alle spalle le due Ferrari, reduci dalla batosta subita in terra brianzola pochi giorni fa. Le vetture della Scuderia di Maranello hanno impressionato in avvio di sessione, salvo poi essere scavalcate delle Frecce d’Argento: Charles Leclerc occupa la terza posizione con un ritardo di 0.459 dalla vetta, mentre Lewis Hamilton staziona in quinta piazza con un divario di 0.543 dal leader. Dietro alle due Rosse si trova la Red Bull guidata da Max Verstappen, quinto a 0.626 da Russell e in cerca di risposta sul nuovissimo Madring, le cui curve devono ancora entrare nelle corde di diversi atleti.

Prima sessione non eccezionale per le McLaren: Lando Norris sesto a 0.870 e Oscar Piastri ottavo a 1.071, separati dalla Racing Bulls di Arvid Linblad (settimo a 0.956). Completano la top-10 l’Audi di Nico Hulkenberg e la Red Bull di Liam Lawson. Di seguito i risultati e la classifica della FP1 del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale F1.

RISULTATI PROVE LIBERE 1 GP SPAGNA F1 2026

1 George Russell Mercedes 1:34.077 3

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.286 5

3 Charles Leclerc Ferrari +0.459 3

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.543 3

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.626 4

6 Lando Norris McLaren +0.870 4

7 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.956 5

8 Oscar Piastri McLaren +1.071 4

9 Nico Hulkenberg Audi +1.452 4

10 Liam Lawson Red Bull Racing +1.462 5

11 Gabriel Bortoleto Audi +1.575 5

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.757 7

13 Franco Colapinto Alpine +1.856 4

14 Pierre Gasly Alpine +2.167 4

15 Fernando Alonso Aston Martin +2.396 3

16 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.776 7

17 Carlos Sainz Williams +2.793 3

18 Yuki Tsunoda Racing Bulls +2.862 3

19 Lance Stroll Aston Martin +3.177 3

20 Alexander Albon Williams +3.514 3

21 Sergio Perez Cadillac +4.073 5

22 Valtteri Bottas Cadillac +4.741 3